El ex intendente del municipio de la Capital, Alberto Paredes Urquiza, se reunió este domingo con el gobernador Ricardo Quintela en lo que fue un encuentro que causó mucha repercusión en la arena política local.

Paredes Urquiza sorprendió a todo el arco político riojano al publicarse una foto en la que aparece junto a Quintela y también acompañado por el administrador de AJALAR; Ramón Vera.

En las elecciones de octubre de 2021, Paredes Urquiza formó parte de una de las alianzas opositoras (la del diputado nacional Felipe Álvarez) que compitió en las urnas contra el Gobierno provincial. Hoy, siete meses después, el ex intendente se muestra muy cerca de Quintela y de su regreso a las filas del PJ.

Este lunes, el ex intendente tuvo un raid mediático en el que explicó y contó los motivos de su reunión con Quintela. En sus declaraciones a diversos medios de prensa, Paredes Urquiza consideró que lo más importante de su encuentro con Quintela fue "la apertura al diálogo que mostró el Gobernador".

"Creo que es muy importante el tener espacios de diálogo como el que tuve con el Gobernador. Fue una reunión extensa, conversamos mucho, Y me gustó ver un Gobernador abierto al diálogo, que busca espacios de participación abierta, vi en el Gobernador a una persona muy centrada en la realidad económica y social de la provincia", expresó Paredes Urquiza en Riojavirtual Radio.

El ex intendente fue consultado sobre si este acercamiento con Quintela significa su arribo, en el mediano o corto plazo, al oficialismo para pasar a integrar el Gabinete provincial. Pero el ex jefe comunal negó que vaya a ocupar un cargo en el Gobierno y dijo que "ese no fue el espíritu de la reunión".

"No voy a ser parte del Gobierno ni a ocupar ningún cargo. Yo creo que se puede hacer política y que se puede trabajar por la provincia sin necesidad de ocupar un cargo público. Creo que desde mi experiencia puedo aportar con ideas, con proyectos, hacer un aporte que sirva para mejorar", expuso.

También fue consultado sobre si este acercamiento con el oficialismo iba a derivar en un retorno al seno del PJ, pero Paredes Urquiza respondió, en forma tajante, que él nunca se fue del partido. "Yo nunca me fui del PJ, soy afiliado al partido desde hace muchos años, he tenido muchas diferencias de pensamiento hasta con mis propios jefes políticos, pero nunca me fui. Los que pensamos distinto no estamos en contra de nadie y por eso me parece muy bueno que el Gobernador se quiera abrir al diálogo y escuchar una fuerte crítica o debatir ideas", respondió.

Por otra parte, Paredes Urquiza habló de la oposición y dijo que intentó armar "una construcción política" que nuclee a distintos sectores de la oposición pero que no pudo lograrlo. "Veo que a la actual gestión municipal se le está haciendo muy difícil y creo que en el futuro les será más difícil todavía. Yo he dialogado con ellos para intentar una construcción política que aglutine a diferentes sectores y ha sido muy difícil", señaló.