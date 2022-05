La nueva película de Marvel Studios, "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", se convirtió en el estreno más taquillero de 2022 en el mercado argentino y concentró el 83,61% de la venta de entradas del fin de semana, según datos de la consultora especializada Ultracine.

El miércoles pasado, día del pre-estreno, se vendieron 138.264 entradas, y la concurrencia para ver el film protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, se mantuvo constante entre el jueves y el domingo, con 133.290, 137.449, 221.402 y 170.690 espectadores respectivamente.

En los cinco días de exhibición ya alcanzó un total de 801.095 entradas vendidas, cifras que convierten a la película dirigida por Sam Raimi y distribuida por Walt Disney en 222 salas en el mejor estreno del año en el país.

La primera entrega de esta saga, estrenada el 24 de noviembre de 2016, vendió un total de 554.826 entregas, cifra que su secuela superó en tan sólo cuatro días de exhibición.

“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” también superó a “The Batman”, que estrenó el jueves 3 de marzo y durante sus primeros días vendió 285 mil entradas en el país. Sumados los 45 mil espectadores de su pre-estreno, sumó un total de 330 mil espectadores.

¿Cuánto recaudó "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura"?

En Estados Unidos, la flamante película recaudó U$S 185 millones en su fin de semana de estreno, con lo que marcó un récord a mejor apertura de 2022. Hasta el momento, este lugar era ocupado por la última película de Batman, con U$S 134 millones.

Otros U$S 265 millones fueron conseguidos en 49 territorios internacionales, para alcanzar un total de U$S 450.000.000, según información brindada por Box Office Mojo.

¿Cuánto costó “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura"?

La realización de la segunda película de Doctor Strange costó U$S 200 millones, sin incluir el monto destinado a la publicidad, según confirmó Variety, el semanario estadounidense dedicado al cine y a la cultura popular. Este monto ya fue superado con creces por la recaudación global inicial del film.

Se trata del presupuesto habitual que suele invertir Marvel Studios en las películas del Universo Cinematográfico, el cual suele rondar entre los U$S 100 millones y los U$S 200 millones. En este caso, Doctor Strange 2 superó en U$S 35 millones el dinero que costó la primera película.