Plataforma Lavardén. Viernes 13 de mayo, de 18 a 20 h. Piso 2. Charla-taller Spinoza y la política de la potencia.Tallerista: María Mercedes Godoy. Este taller busca explorar algunas de estas preguntas y ejes temáticos a partir de la lectura de textos fuentes e interpretaciones contemporáneas de Spinoza. Inscripción por mail a [email protected]. Jueves 19 de mayo, 19 h. Gran Salón Gratis!. Presentación del libro digital colectivo e interactivo: Nosotras en Libertad. 200 ex presas políticas de la última dictadura cívico-militar- eclesiástica-empresarial, escribieron sus experiencias, proyectos y trayectorias después de recuperada su libertad. Acompañan la presentación artistas invitados. Música en vivo de Lucas Parada y Pamela Canteloro, Coro Abrasones de COAD dirigido por Pablo Elizondo. Sábado 28 de mayo, 20 h. Sala de las Miradas Gratis!. Narrativas Nocturnas. Episodio VIII. Gabby De Cicco. La poesía no es un lujo: poemas feministas ~ queer. Picadita de poemas feministas, trans, no binarie, queer y comentarios especiados. De Alfonsina Storni a Morena García.

Fotografía. El Sindicato de Prensa Rosario abre la inscripción al taller “Fotografía y acontecimientos sociales” dictado por la Dra. Cora Gamarnik el día sábado 21 de mayo, de 10 a 12 y de 15 a 17 hs, en nuestro Centro de Formación Profesional Pichincha, ubicado en Santiago 146 bis. El taller se propone como un espacio de intercambio y reflexión sobre la forma en que la fotografía se relaciona con diversos acontecimientos sociales. El costo es de $3000 para el público en general y $2400 para afiliadxs al SPR y se deberá abonar por transferencia bancaria. Para inscribirse es necesario completar los datos personales y adjuntar el comprobante de pago en el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjDizk1nC-KwLFCOcB4HASgO7D4mxN69k09VfA15OTkoO9A/viewform?usp=sf_link

Suelos. Organizada por las Cátedras de Manejo de Tierras, Microbiología Agrícola y Evaluación de Impacto Ambiental conjuntamente con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias se llevará a cabo la Jornada de Capacitación Introductoria sobre “Cromatografías Pfeiffer: poniendo los sentidos en el diagnóstico de suelos”. Se desarrollará el próximo jueves 26 de mayo en el predio de esta Facultad. Informes en el (0341) - 4970080 – Interno 1263; email: [email protected]