El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas si el anfitrión, Estados Unidos, excluye a algún país de la reunión luego de que se conociera la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela quedaran fuera del encuentro. El jefe de Estado mexicano aseguró que en tal caso enviaría a un representante de su gobierno.



"Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard", declaró el mandatario durante la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional. López Obrador indicó que se trataría de un mensaje de protesta para que no “continúe la misma política en América”, a su vez afirmó que es su deseo “en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

La semana pasada altos funcionarios estadounidense señalaron que Washington descarta invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se desarrollará el próximo 8, 9 y 10 de junio porque “no respetan la Carta Democrática" de la OEA. López Obrador afirmó que nadie tiene derecho a excluir a los demás y descartó que esto afecte su relación con EE.UU. "Somos países independientes y tenemos una relación de respeto", también insistió en que no se puede pensar la Cumbre sin la participación de todos los países del continente.



“Si un país no quiere asistir, pues ya ese es su derecho, pero ¿cómo una cumbre (es) de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, ironizó.

Contra la exclusión



López Obrador habló desde Cuba luego de haberse reunido con presidentes centroamericanos con quienes abordó la temática migratoria y cooperación para el desarrollo. Junto al mandatario mexicano, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) manifestaron que no asistirán a la cumbre si se mantiene la intención de excluir a La Habana, Caracas y Managua.



El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, declaró que si el presidente Joe Biden excluye a estos tres países de la Cumbre, las naciones nucleadas en la Caricom no asistirán al encuentro.El diplomático añadió que "al igual que si se sigue reconociendo a (el presidente encargado de Venezuela, Juan) Guaidó, varios estados del Caribe no irán.

Mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se encuentra bajo la presidencia pro témpore de la Argentina, llamó a superar las divisiones ideológicas y pidió "evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas".