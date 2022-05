No lo trató. Confirmó condena de dos Jefes de los Monos. Confirmó que el caso de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia por negocios con el macrismo seguirá en Comodoro Py. Pero en la reunión de acuerdo de este lunes, la Corte Suprema de Justicia no dictó el acuerdo para tomar juramento a los dos representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura. Tenía todos los papeles en regla, tenía el aval del Consejo, sólo debía dictar un acuerdo que usualmente es un trámite, pero no lo hicieron. En tanto, los supremos se alistan para viajar esta semana a Rosario. El jueves participarán del Encuentro Nacional de la Justicia Federal organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (Ajufe). Estarán los cuatro, también los integrantes del nuevo Consejo y el Procurador Interino, Eduardo Casal. La cita será en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. El título del encuentro, El juzgamiento del narcotráfico. La foto, también será una demostración de fuerza a una semana de la protesta de diversas organizaciones frente al Palacio de Justicia.

En tanto, las designaciones del Congreso para la Magistratura lograron un nuevo aval de la Justicia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación de los senadores de JxC Luis Juez y Humberto Schiavoni que buscaban impedir el acceso del senador Martín Doñate del FdT a la Magistratura. Juez y Schiavoni querían aval para un amparo que ya había sido rechazado en primera instancia el último 30 de abril. Ahora la Cámara confirmó el rechazo.



Los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani dictaron un fallo importante en el que ponderaron la autonomía del Senado para armar o dividir un bloque. Entendieron que “es una elección de estricto contenido” político y “exenta del control de los magistrados”. También aclararon que "el amparo constituye un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales".



Aún así, dejaron abierta una puerta para la Corte: retomaron el fallo que derogó la composición del Consejo y dijeron que "en definitiva será el máximo tribunal quien determinará el alcance preciso de su propia sentencia y, en su caso, ordenará su ejecución". Así las cosas, ahora se espera la respuesta de la Corte: puede dictar una acordada para tomar juramento a Doñate y a la diputada Roxana Reyes y contestar o no contestar ese fallo.

Mientras tanto, la agenda de la semana continúa caliente. Este martes, el Consejo de la Magistratura tomará examen para el concurso 475 que busca cubrir una vacante de la Sala III de la estratégica Cámara de Casación Penal. La silla está vacía desde la salida de la jueza Liliana Catucci. Entre los 95 inscriptos al exámen está Pablo Bertuzzi, trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri a la Cámara Federal porteña y Liliana Snopek, prima de la esposa del gobernador Gerardo Morales. También están anotados Fernando Poviña, Cecilia Incardona y Maximiliano Rusconi. El exámen es eso pero además contiene un mensaje político: una muestra de que nada está paralizado y todo sigue en marcha sin que nadie se ponga colorado.



Doñate y el fallo

Doñate fue designado por la Cámara Alta como representante de la segunda minoría, constituida por Unidad Ciudadana, luego de que se dividieran los senadores oficialistas en dos bloques. La sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tomó como base la opinión del fiscal general Rodrigo Cuesta, quien dictaminó el viernes pasado que "la decisión de los miembros del Senado de formar parte de un bloque o alejarse de aquel al que pertenecen es una elección de estricto contenido y afinidad política y, como tal, se encuentra exenta del control de los magistrados". Bajo este argumento, los camaristas rechazaron la apelación del bloque PRO. Juez y Shiavoni presentaron el amparo para obtener la nulidad del decreto de presidencia parlamentario 33/22 mediante el cual la Presidencia del Senado designó como miembro titular de la Magistratura a Doñate y, como suplente a Guillermo Snopek. En la demanda "sostuvieron que ese acto resultaba evidentemente ilegítimo".