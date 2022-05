El Gobierno nacional dispuso este miércoles adelantar la vigencia del aumento del Salario Mínimo, Vital y Movil (SMVM), que pasará a ser a partir del 1 de junio de 45.540 pesos.

A través de la Resolución 6/2022, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social señaló que a partir del 1 de junio el salario mínimo pasará a $45.540 para trabajadores mensualizados y $227,70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados. Esas cifras se elevarán a $47.850 y $239,30, respectivamente, a partir del 1 de agosto.

Asimismo, se informó que los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo quedarán: $12.650 y $21.083, respectivamente, a partir de junio de 2022; y $13.292 y $22.153, respectivamente, en agosto.

En este sentido, uno de los tres secretarios Generales de la CGT, Carlos Acuña, explicó que la iniciativa es “para acercarse a la realidad” aunque “nunca llegamos porque los aumentos van por el ascensor y los salarios por las escaleras”.

Asimismo, recordó que la inflación no cedió ni con la pandemia, aunque no "había motivos". Con lo cual, afirmó, “si no hay un salario acorde a la necesidad de la gente para poder consumir lo mismo que lo que producen los trabajadores, no hay necesidad de producir”.

Y agregó: “Los que más tienen deberían ganar un poco menos, no perder, para que todos estén mejor, si en definitiva la plata vuelve a sus bolsillos”.

Críticas a Mauricio Macri

En este contexto, Acuña apuntó a la gestión de Mauricio Macri y su visión de la economía: “La visión de ellos es perder 20 puntos de poder adquisitivo y eso también se pierde en el consumo, te privás de cosas y la vida es indigna. Ellos no tienen problemas con que las personas consuman menos, porque cuando tienen plata la mandan toda afuera”.

“Si hay alguien que me dice que en el mundo hay países más ricos que la Argentina, que me lo muestren”, sentenció en Mediodía750.

Y continuó con las críticas a Macri, esta vez por un discurso en el que el expresidente se refirió al “populismo que exportó Argentina a través del peronismo”.

“El padre de él hizo su fortuna trabajando en el Estado con los gobiernos dictatoriales que estuvieron en el poder, pero bueno, trabajaba”, ironizó.

“Este muchacho (por Mauricio) solo recibió toda la herencia”, recalcó, y agregó que “no sabe lo que es un convenio colectivo de trabajo porque nunca trabajó”, con lo cual no puede decir que “son antiguos”.