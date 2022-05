El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participó del Día de la Industria Minera 2022, donde resaltó que “la minería argentina ha sido un motor importante de la recuperación económica, con una producción en alza y, sobre todo, con nuevos proyectos que se están poniendo en marcha”. Durante el evento realizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), destacó que el sector tiene mucho por aportar al país, al desarrollo local y a la transición a las energías limpias, y aseguró: "Queremos construir colectivamente una minería que sea futuro, que cuide cada vez más el ambiente".



“La minería argentina ha sido un motor importante de la recuperación económica, con una producción en alza y, sobre todo, nuevos proyectos que se están poniendo en marcha. El sector empezó el año 2022 con 34.000 puestos de trabajo formales directos, la mayor cifra de la historia reciente del sector minero. Contando los empleos indirectos, estamos hablando de más de 80.000 familias que viven de la minería”, afirmó el ministro Kulfas.



“Ese dinamismo también tiene impactos claros en el desarrollo federal: 5 de las 10 localidades del país que mayor crecimiento tuvieron en los últimos dos años en materia de creación de empleo formal son localidades mineras. Provincias como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, han creado empleo formal muy por encima de la media nacional en los últimos dos años. Es imposible entender eso sin la minería”, expresó.



“Hemos recuperado no sólo lo perdido por la pandemia, sino también gran parte de lo perdido en la crisis de 2018-2019”, destacó el ministro, y agregó: “Estamos viviendo un dinamismo en la creación de puestos de trabajo como hacía mucho tiempo no se veía”.



El ministro de Desarrollo Productivo resaltó que “necesitamos más inversión y más exportaciones, porque bien sabemos que casi todas las crisis económicas que tuvieron lugar en los últimos 80 años se originaron en la falta de divisas. También queremos que esa reactivación sea cada vez más federal”. En ese sentido detalló: “Por cada 1000 millones de dólares adicionales de exportación, la economía se nutre de divisas adicionales que nos permiten crecer y generar 27.000 nuevos puestos de trabajo formales en todos los sectores de la economía y sacar de la pobreza a 180.000 personas. Hagamos la cuenta de todo lo que se podría generar si exportáramos 15.000 o 20.000 millones adicionales. Sin dudas, el desarrollo de la minería es parte de la solución a los problemas de nuestro país”.



En cuanto a la minería, Kulfas afirmó que “es una actividad de altísima formalidad laboral y de elevados salarios. Tomando el conjunto de la actividad, sus salarios duplican al promedio de la economía”.



Además, hizo referencia a la reciente puesta en marcha de la Mesa de Minería Abierta a la Comunidad, por medio de la cual el Gobierno inició un camino de diálogo constructivo sobre la actividad: “Hemos convocado a los distintos sectores (trabajadores, empresas, organizaciones ambientalistas, asambleas, academia, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos provinciales y locales) a dialogar y escucharnos acerca de la minería argentina, qué temores genera, qué aspectos son mejorables, dónde están las potencialidades, dónde los riesgos. Queremos construir colectivamente una minería que sea futuro, que cuide cada vez más el ambiente, que genere progreso y certidumbre y no dudas o miedos”.



“La minería argentina hoy tiene estándares ambientales muy por encima de la media de las actividades productivas”, aseguró el titular de la cartera productiva. “Estamos recibiendo un interés inversor como no lo habíamos visto en mucho tiempo. Tenemos un enorme potencial para que la minería sea una de las palancas del desarrollo del siglo XXI, para que genere puestos de trabajo bien pagos, arraigo local, desarrollo federal y que además permita apalancar nuestro entramado industrial, científico y tecnológico. Es por ello que la minería constituye un eslabón central de nuestro Plan Argentina Productiva 2030”, añadió.



“Rechazamos y rechazaremos cualquier proyecto de inversión que no tenga a la cuestión ambiental como prioritaria, que no tenga compromiso con el desarrollo de las comunidades o que carezca de interés por el desarrollo de proveedores locales. Descuidando los aspectos ambientales y de desarrollo local sólo cosecharán rechazo, tanto de este gobierno como de la ciudadanía”, señaló.



Al finalizar, Kulfas expresó: “Queremos una minería pujante, que crezca año tras año. Queremos una Argentina que además de industrial y agropecuaria sea también minera”.



En el encuentro, estuvieron presentes el presidente de CAEM, Franco Mignacco; el director ejecutivo de la cámara, Luciano Berenstein; el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace; la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; y el director del Centro de Estudios para la Producción, Daniel Schteingart.



Por su parte, Ávila expresó: “Existe la creencia de que la minería deja soóo un 3 por ciento de sus ganancias en el país, cuando en realidad deja un 80 por ciento. Hasta ahora esto no se sabía porque no existía un sistema de información sistematizado como tenemos hoy ”.



“Hay un diálogo muy franco que nos debemos con la sociedad, entender los temores y las dudas y poder conversar con franqueza, abiertamente con información certera, es central para lograr que la minería sea el pilar de desarrollo que todos queremos e impulsar el enorme potencial que tenemos”, concluyó.