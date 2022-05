Dos altos ejecutivos de la red social Twitter anunciaron se irán de la compañía, en medio de las primeras operaciones para concretar la compra por parte del multimillonario Elon Musk, informó The New York Times.

La novedad se dio conocer luego del que el reconocido diario estadounidense obtuviera una copia de un documento interno que fue enviado a los empleados de la empresa.

De esta manera, se supo que el gerente general de Twitter, Kayvon Beykpour, dejará su cargo y será sustituido por Jay Sullivan, gerente general interino del producto de consumo. La nota publicada llevó la firma del CEO de Twitter, Parag Agrawal.

"Interrumpo mi permiso de paternidad para compartir algunas noticias finales relacionadas con Twitter: me voy de la empresa después de más de siete años", informó Beykpour a través de un tuit.

Y continuó: "La verdad es que no fue así cómo ni cuándo imaginé dejar Twitter, y no fue mi decisión. Parag me pidió que me fuera después de decirme que quiere llevar al equipo en una dirección diferente."

Sobre su futuro, remarcó que aún está en baja por paternidad. "Espero con ansias mi primer descanso desde la cofundación de Periscope", dijo al referirse a la aplicación para emitir videos que Twitter cerró en marzo de 2021.



En tanto, otra de las salidas se trata de Bruce Falck, gerente general de ingresos, quien también agradeció a través de la plataforma que abandona. "Con los que he tenido la suerte de trabajar durante los últimos 5 años. Construir y administrar estos negocios es un deporte de equipo", reflexionó.



Una pausa en las contrataciones

Por otro lado, Agrawal aprovechó la nota para informar que la plataforma puso en pausa a la mayoría de las contrataciones y está recortando gastos discrecionales, aunque aseguró que no está planeando despidos.

En abril, Musk, cofundador de la compañía Tesla de vehículos eléctricos y también dueño de la empresa de cohetes SpaceX, llegó a un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. La adquisición generó un gran revuelo, ya que el considerado hombre más rico del mundo quiere recuperar "la libertad de expresión" que supuestamente perdió la red social y prometió otras mejoras.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación sobre por la compra de la compañía, según el diario The Wall Street Journal, dado que habría notificado de forma tardía la adquisición de acciones.

Por ese motivo, tanto la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como la SEC, como la Comisión Federal de Comercio, tienen investigaciones en marcha sobre el dueño de SpaceX.

Según ese medio, los inversores deben presentar un formulario público ante la SEC siempre que se adquieran más del 5% de las acciones de una empresa dentro de los primeros 10 días, divulgación que funciona como una "señal temprana" a accionistas y empresas de que un inversionista importante podría intentar controlar una empresa.