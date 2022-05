Un grupo de espectadores asiste a una sala para ver una obra de teatro. Se acomodan en las butacas, leen el programa de mano, bajan las luces y comienza la función. El escenario queda fuera de plano, lo único que puede verse en pantalla son los rostros de esa audiencia. Así empiezan las tres películas que Mariano Pensotti presentará los domingos 15, 22 y 29 de mayo en el MALBA: El público (Buenos Aires), The audience (Atenas) y Le public (Bruselas). En los tres casos se sigue a los espectadores después de la obra para ver de qué modo esa ficción modifica sus vidas.



Le public (Bruselas)

-En uno de los cortos se explicita la idea de que las ficciones son capaces de alterar la realidad, algo que de algún modo hilvana todas las historias. ¿Cómo concebís la ficción?

-Me obsesiona un poco esta idea de que todos creamos ficciones mientras somos creados por ellas. Hagamos o no hagamos arte, todos armamos ficciones al contar nuestro pasado, lo modificamos, producimos ficciones y, a la vez, estamos fabricados por ellas porque reaccionamos a lo que vamos viviendo y a nuestras experiencias con las películas, las obras de teatro, la mala televisión. En este caso, me interesaba ver qué pasa con los espectadores de una obra de teatro, en qué medida esa ficción transforma sus vidas o no, qué influencia tiene en sus historias y de qué manera ellos transforman esa ficción al contársela a otro, quizás de una manera distinta a cómo era originalmente.

Pensotti es miembro del Grupo Marea, conformado por Mariana Tirantte (escenógrafa), Florencia Wasser (productora) y Diego Vainer (músico). El realizador cuenta que siempre estuvo la idea de “volver protagonistas a los espectadores, sacar el foco de lo que sucede en la escena para pasarlo a lo que sucede en la platea e imaginar cuáles pueden ser sus historias”. Cada película, además, intenta ser un retrato ficcional de determinadas zonas de una ciudad. La primera fue Atenas y Pensotti recuerda que surgió de forma muy azarosa: “Habíamos viajado para montar una obra de teatro que finalmente no pudo hacerse y allá nos propusieron pensar otro proyecto. Un día estábamos caminando por ahí con Mariana y encontramos unos cines al aire libre. Ellos los llaman así pero en realidad son lugares como el que aparece en la película: una fachada, abiertos por dentro y con una pantalla. Hay como cien y son una tradición muy popular allá, una cosa rarísima. Entonces empezamos a fantasear con armar un proyecto para esos cines”.

-¿De qué manera se filtró la realidad de cada una de esas ciudades?

-En Atenas trabajamos en Exarquia, un barrio muy particular que ellos identifican como “el barrio anarquista” porque tiene una gran tradición política. Había enfrentamientos con la policía todos los viernes y sábados. Filmar fue súper complejo porque era como estar en una zona de guerra. Además, fuimos en un momento muy convulsionado políticamente porque era el final del gobierno de Tsipras: había mucho desencanto con la izquierda y, a la vez, mucho miedo de que volviera la derecha al poder. Era un clima muy interesante para hacer algo. Muchas de las historias que aparecen en los cortos surgieron de charlas con gente del barrio. No fui con nada preconcebido y estando allá me enteré de la historia de Rozalía, de quien se sabe muy poco, sólo que se disfrazaba de mendiga y ayudaba a la resistencia contra el régimen nazi. Es un caso real pero obviamente está agrandado y ficcionalizado.

The audience (Atenas)

-La película rodada en Buenos Aires aborda la crisis del 2001, ¿cómo apareció eso?

-Desde el inicio nos interesaba trabajar con la zona del centro (Av. Corrientes, los cines, los teatros, las librerías) por toda la carga ficcional y política que hay en esos lugares. Ahí es donde ocurren todas las manifestaciones: Corrientes, Congreso, el Obelisco. Cuando empecé a pensar cuál era la obra de teatro que los personajes iban a ver, apareció el 2001 porque forzando un poquito la interpretación histórica uno podría decir que fue el momento en el que la gente dejó de ser espectadora del show de los poderosos durante los ’90 y se volvió protagonista. Para una película que aborda cómo un público puede volverse protagonista, me parecía que el 2001 añadía una capa de sentido.

El Público (Buenos Aires)

Todas las películas están intervenidas por la dimensión de lo real, pero Pensotti aclara que no tienen ninguna pretensión documental o sociológica: aún cuando se valen de la realidad, “las películas son extremadamente creativas y lúdicas porque había una intención de que fueran así, de que jugaran con ciertos elementos y espacios reales pero que, a la vez, las ficciones fueran bastante desbocadas”, y ejemplifica su punto con el corto protagonizado por Juan Minujín, mucho más cercano al delirio: el relato de un hombre que visita moribundos en el hospital haciéndose pasar por un amigo de la infancia.

-Sos director de teatro pero también estudiaste cine. ¿Cómo se relacionan las dos disciplinas en estos proyectos y qué libertades encontraste en el cine, que suele tener estructuras más fijas?

-El teatro propone algo efímero, muy cercano a la experiencia vital. A mí eso me resulta mucho más interesante porque hay un tiempo-espacio compartido entre la escena y el público que es intransferible. Del teatro sólo queda la memoria, el relato. El cine, en cambio, tiene la pretensión de atrapar el tiempo y preservar la experiencia, pero también te encontrás con un nivel de espontaneidad mucho mayor. Si sucede un chispazo ya queda plasmado y eso es muy fascinante para los que venimos del teatro, que está construido a base de repeticiones y ensayos que a veces son extraordinarios pero al día siguiente ya no pueden repetirse.

-En el cine hay un cambio de escala con respecto a cómo se piensa una obra de teatro. ¿Eso te permitió más libertades a la hora de la creación?

-Es fascinante salir con una cámara y un par de actores a calle Corrientes y ver qué sucede; eso es imposible de hacer en el teatro. Sin embargo, creo que sentí mucho las restricciones del cine. Por las convenciones teatrales, nuestras obras plantean ficciones bastante ambiciosas o descontroladas a nivel narrativo, y en el cine sentí lo contrario: yo escribía pero después me sentaba con alguien de producción que me decía que lo que había imaginado era inviable. En ese sentido, el cine fue un ejercicio de ascetismo y restricción creativa más que un espacio liberador.

-Cada corto plantea un pequeño relato del mundo privado, pero también está atravesado por una dimensión pública. ¿Cómo pensás esa relación entre lo individual y lo colectivo?

-Me interesaba que algunas historias tuvieran un nivel de realismo más llano propio de la vida cotidiana y que otras fueran más extraordinarias. El público de teatro tiene un nosotros y una colectividad muy fuerte, y quería que algo de eso pasara en estas películas. A diferencia de lo que ocurre al ver un film, leer un libro o mirar un cuadro, donde siempre sentís más tu individualidad, viendo una obra de teatro te diluís mucho más en esa experiencia colectiva. Hay algo de cofradía muy fuerte: el público de teatro es poderoso porque es consciente de que todo lo que hace repercute en la escena.

El director asegura que en la película de Buenos Aires se dio el gusto de trabajar con un dream team (Pilar Gamboa, Juan Minujín, Lorena Vega, Susana Pampín, Luis Ziembrowski, entre muchos otros) y le gusta pensarla como un gran homenaje al teatro independiente, ya que muchos de los artistas que aparecen son icónicos de ese circuito. Además, dice que la pandemia resignificó todo el proyecto: “Hablar del público en las salas, del recuerdo de las obras de teatro, eran cosas que en ese momento no podían hacerse. Todos estuvimos recordando obras que habíamos visto, narrándolas, modificándolas. Para mí estas películas pasaron a significar otra cosa con la pandemia”.

* Las películas podrán verse los domingos 15, 22 y 29 de mayo a las 18, 20 y 22 hs en el MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415). Entrada general: $350.