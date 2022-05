El ministro de Justicia,, consideró este domingo que a los jueces de la Corte Suprema de Justicia "no les gusta que les digan la verdad" y los definió como los "".





Además, afirmó que la Justicia "es uno de los poderes que menos modificaciones ha tenido" a lo largo del tiempo, y que "ha cambiado todo, los delitos, la sociedad, pero ellos se manejan como 130 años atrás".

En diálogo con Radio 10, el ministro repasó el encuentro que mantuvo el año pasado con los integrantes del máximo tribunal, donde les mencionó "el actuar tan dispar que tienen para algunas causas".

"Ellos se pensaban que iba a ser como el ministro de (Mauricio) Macri que fue a tomar cafecito y a sonreírles. Yo fui por instrucciones del Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) a decirles que el funcionamiento de la Corte era pésimo", sostuvo. Y agregó que "para el poder económico y mediático o corporación judicial actúan rapidísimo y para otras, que son las que les interesan al ciudadano a pie, prácticamente las dejan dormir en un cajón".

En ese contexto, aseguró que "a ellos no les gusta que les digan la verdad, y que "la verdad es lo más fuerte que hay porque tarde o temprano te da la razón". "A mi juicio son los padrinos de la persecución política, judicial y mediática que se montó durante los cuatro años del macrismo, han sido responsable por acción u omisión", sentenció.

Mencionó, entre otros, los tiempos que se tomaron los integrantes de la Corte para resolver casos como el del traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dispuesto por decreto del expresidente Macri sin pasar por el Senado, y cuyo per saltum se esolvió "en menos de un mes" a favor de los magistrados.

Soria también criticó al "poder mediático" y a la oposición, y expresó que "cada proyecto que presenta nuestro Presidente para mejorar el funcionamiento de esta Justicia, que goza de un 85 u 87% de descrédito, siempre el poder mediático y Juntos por el Cambio (JxC) se oponen".

Respecto a las declaraciones del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que había dicho que no veía "ninguna gestión" en el Ministerio de Justicia, sostuvo: "Lo que no va a haber de mi parte es la gestión que él entiende".

Por último, expresó que "tenemos hace 5 años un procurador interino que nadie eligió", en referencia a Eduardo Casal, y elogió la iniciativa oficial de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal ."Me encanta el proyecto de ampliar la Corte porque me pregunto a qué gobernador no le gustaría tener un representante en la Corte Suprema", manifestó.



En esa línea, que la Corte es la única en la región que "tiene cuatro jueces y los cuatro son varones" y recordó que "los cuatro provienen de las provincias más ricas", en referencia a Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.