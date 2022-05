Javier Sanguinetti, entrenador de Newell’s, se reencuentra hoy con los jugadores para iniciar la pretemporada en Bella Vista. En la ocasión se espera el anuncio del técnico respecto a jugadores que no formarán parte del equipo que disputará el torneo que iniciará el primer fin se semana de junio. La única ausencia será la de Nicolás Castro, convaleciente por una reciente intervención quirúrgica.

Solo una semana de vacaciones tuvo el plantel leproso dado que el viernes 3 de junio comenzará la nueva temporada. El torneo que viene será de todos contra todos a una sola rueda y finalizará en octubre dado que en noviembre se jugará el Mundial de Qatar.

La dirigencia rojinegra aún no inició negociaciones por refuerzos dado que no hay fondos disponibles. La tesorería exige la venta de un jugador antes de sumar nuevos futbolistas y en el parque Independencia aún no hay oferta alguna por sus jugadores. De igual modo el mercado de pases cerrará en julio, es decir con más de cinco fechas disputadas del torneo.

Pero hoy sí se espera que Sanguinetti informe a los jugadores que no tendrá en cuenta en el nuevo equipo. Aunque serán pocos los casos dado que el plantel de Newell’s no es numeroso y la dificultad que habrá para sumar refuerzos reduce al mínimo la posibilidad de prescindir de futbolistas.

El plantel realizará la pretemporada en el predio de Bella Vista y algunos días quedará concentrado en el hotel. En las dos primeras semanas no habrá partidos amistosos. La única ausencia hoy será la de Castro, quien días atrás fue operado de urgencia por una apendicitis.