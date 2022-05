"Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo daba". Esa fue la oferta que le hizo una joven de Recoleta a Agustín, un hombre de 27 años en situación de calle que caminaba por el barrio porteño junto a un cachorrito bautizado John. No conforme con la respuesta negativa, Florencia decidió robar al can, publicarlo en redes sociales y justificar el hurto porque ella "le daría mejores cuidados". Horas después, luego de ser detenido por la policía porteña en un extraño episodio, Agustín pidió por la aparición de su mascota. "Lo extraño mucho, es mi compañero, yo estoy en situación de calle pero lo cuido mucho", comentó ante las cámaras de televisión.

El caso se hizo conocido en la noche del sábado. Según el relato virtual de Florencia (@nomuynormal era su cuenta en Twitter), había “un chabón muy en cualquiera -una extraña definición sobre las personas en situación de calle- arrastrando a un cachorrito con la correa” ¡, por lo que ella le ofreció comprárselo y el hombre negó rotundamente la oferta. Agustín siguió su camino cuando John se soltó de la correa. Florencia, según su propio testimonio, no dudó: “Lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro", escribió la chica.

Luego describió lo que pasó cuando el hombre se dio cuenta de que se había llevado a su mascota: "El tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro. A mí la verdad me partió el alma, pero no puedo dejar que por lástima tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo", intentó justificar su accionar.

En su relato, la joven aclara que, una vez que se quedó con el perro, entró a una panadería y a los pocos minutos efectivos de la Policía de la Ciudad aparecieron en el local para buscar al perro. Pero al parecer, los agentes porteños prefieron dejarle la mascota a Florencia y no devolvérsela a su dueño: la chica habló con los policías, quienes -según su versión- les dejaron la puerta abierta de la panadería para que escapara con el can.

Finalmente -creyendo que cumplía un acto heroico- la joven dejó un número de cuenta para que le transfieran plata los que quieran “aportar a la causa, toda ayuda es bienvenida”. Y cerró el hilo de mensajes con una foto del perro robado.

"Estoy en situación de calle, pero lo cuido mucho"

La repercusión de caso fue tal que este domingo los canales de televisión buscaron a Agustín, el hombre a quien Florencia le sacó su perro. En diálogo con Crónica, confesó: "A mí me lo regalaron, hace 30 días lo tengo, estoy muy triste por esto. Yo estoy en situación de calle, pero lo cuido mucho", dijo. Asimismo desmintió que lo maltratara, contó que come con él, que es su compañero y que desde que se lo llevó no lo para de buscar, aunque no puede encontrarlo.

En tanto, según la versión policial difundida en varios medios, los agentes porteños - la misma fuerza que no detuvo a la joven con la mascota- identificaron al hombre a cargo del perro y los llevaron detenido por un presunto pedido de captura. Pocas horas después fue liberado por instrucción del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Juan Giudice Bravo. “Me mandan en cana solo por estar en situación de calle”, dijo Agustín, quien contó que no pudo hacer la denuncia porque no contaba con el DNI.

Agustín volvió a pedir que le devuelvan a su perro y concluyó, visiblemente angustiado: "Yo lo cuido mucho y lo extraño".