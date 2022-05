La atención en las guardias pediátricas de todo el país viene registrando mayores demoras debido al incremento de consultas por casos de bronquiolitis en menores de 5 años, y de bronquitis y neumonía en niñas y niños de hasta 12 años. "Nos encontramos ante un aumento de casos de enfermedades respiratorias, pero es difícil establecer si es por los virus estacionales o por la liberación de las medidas sanitarias", dijo a Página/12 José Anderman, médico pediatra del Hospital Ricardo Gutiérrez.

"Les niñes tuvieron que comenzar sus actividades sin haber tenido tiempo de generar defensas durante los dos años de aislamiento. Repentinamente, el Ministerio de Salud de la Ciudad decidió flexibilizar los protocolos preventivos, como la no obligatoriedad del uso del barbijo dentro de las escuelas. Esta decisión no fue compartida por la mayoría de las autoridades sanitarias de los hospitales infantiles, ya que puede incidir en el aumento no sólo de enfermedades propias de esta época como la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía, sino también de covid, lo que es alarmante", advirtió Anderman, integrante de la Lista 810 que desplazó al macrismo en las elecciones en la Asociación de Médicos Municipales.

"Además de consultas por bronquitis, bronquiolitis y neumonía, estamos teniendo un aumento de casos de covid. Las guardias están llenas y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) están empezando a tener pacientes, sobre todo, los fines de semana. A esta situación preocupante tenemos que sumarle la falta de personal de enfermería -una cada 20 chicos-, ya que han despedido cerca de 1500 compañeras y compañeros", expresó Héctor Ortiz, enfermero del Hospital General Pedro de Elizalde.

Por su parte, el director asociado del Hospital Interzonal especializado Materno Infantil de Mar del Plata, Miguel José, afirmó que en los últimos días se atendieron "entre 480 a 520 pacientes, lo que implica casi el doble de la atención regular en guardia con un promedio anual estimado en 270 pacientes diarios".



Entre las afecciones más comunes, José destaca "la bronquiolitis, especialmente en menores de 5 años y bronquitis y distintos variables de neumonía en los pacientes un poco más grandes". Las consultas llegan desde Mar del Plata y toda la región VIII, su área de derivación, aunque también se suman consultas y derivaciones de distintas partes del país, ya que se trata de uno de los hospitales "mejores preparados del país".

Encuentro de autoridades sanitarias

Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los directivos del Hospital Garrahan, Posadas y El Cruce, entre otras autoridades sanitarias del país, se reunieron el jueves pasado con el objetivo de "fortalecer la red de atención pediátrica frente al aumento de las infecciones respiratorias estacionales". En dicho encuentro "se logró unificar criterios de derivación de pacientes para mejorar el acceso de la población pediátrica a servicios de salud de calidad", informaron las fuentes.

En este sentido, la presidenta del Consejo de Administración, Gabriela Bauer, afirmó que "institucionalizar las redes posibilita detectar qué aspectos se pueden reforzar, según la demanda y complejidad de las y los pacientes, y saber cómo relacionarnos teniendo claro qué rol ocupan las y los diferentes actores".



Por su parte, Darío Barsotti, director médico adjunto, sostuvo: "Queremos armar una herramienta para que, entre los hospitales del sistema SAMIC, tengamos una comunicación fluida con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que a la vez nos brinde información sobre el lugar de procedencia de las y los pacientes y qué necesidades tienen. De esta forma, podremos otorgarles la seguridad de que el proceso de atención va a ser el adecuado y dentro de sus áreas geográficas".



Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos informaron que "actualmente en los hospitales pediátricos Elizalde y Gutierrez, la mayor cantidad de ingresos son por cuadros respiratorios, a causa de bronquiolitis". Y detallaron que "se espera que el pico pueda estar a fines de mayo y junio, incluso extenderse hasta agosto". Durante el mes de abril, aseguran haber registrado “un nivel del 15% superior, en cuanto a las internaciones por causa de insuficiencia respiratoria aguda (bronquiolitis), en los hospitales Elizalde y Gutierrez con respecto a abril del 2021. Y en el mes de mayo ya se registró un 20% en el nivel de internaciones con respecto a mayo de 2021".



Por último, el director asociado del Materno Infantil, puntualizó algunos detalles acerca del manejo de los pacientes más pequeños en la guardia: "En los pacientes de 0 a 5 años predomina la enfermedad llamada bronquiolitis, para la que dedicamos un mínimo de hora y medio para estabilizar a los pequeños a través del uso de un puff con broncodilatadores y con la asistencia de corticoides. Ofrecerles ese tiempo de atención y aguardarlos a que se recuperen del cuadro agudo ayuda a que puedan regresar a sus casas con un tratamiento recetado y con la orden de control para el día siguiente en el centro de salud municipal más cercano a su domicilio".

Informe: Karla Góngora.