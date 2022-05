La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) responsabilizó a los proveedores de insumos básicos para la producción por el aumento de los precios finales de los productos, e instó al Estado a tomar cartas en el asunto con herramientas de control.



“Hay que visibilizar a los responsables de que la escalada inflacionaria no se detenga y generar herramientas de control por parte del Estado”, dijo esta mañana el titular de Apyme, Julián Moreno, durante la presentación de un informe titulado “Quiénes nos aumentan los precios”, que se llevó a cabo en la ciudad santafesina de Rosario.



El informe da cuenta de la incidencia de los incrementos de precios de los insumos básicos para la producción en los costos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en el proceso inflacionario. “Los proveedores de insumos de las pymes están entre las empresas que aumentan los costos de los productos que adquirimos para transformar y volcar en el mercado interno, donde está nuestra mayor fuente de ingresos. Pero no podemos trasladar esos aumentos íntegramente; entonces queda achicar el margen de las pymes”, afirmó Moreno.



El dirigente empresario agregó que “los insumos difundidos hoy están en su mayor parte en poder de monopolios, oligopolios y empresas extranjeras o con alto componente de extranjerización”.



“Estamos a la merced de los intereses de estos grupos concentrados, que no están regulados y aumentan sus precios con la excusa que fuere, hoy puede ser la guerra de Ucrania, mañana el dólar, la inercia o las expectativas”, advirtió el titular de Apyme.



Remarcó que a estas empresas proveedoras “les conviene más vender afuera del país que adentro”, y aseguró que “tienen estructuras de filiales con centros fuera de la Argentina, con muy poca o nula transparencia”.



En ese sentido, indicó que “el Estado perdió capacidad de control sobre esos formadores de precios”. “Para frenar la inflación algún sector tiene que empezar a bajar los márgenes y los que tienen que empezar son los que están en la base de la pirámide de la transformación productiva, es decir los proveedores de insumos difundidos, que son todos esos productos y materias primas que recorren todo el camino hasta llegar al consumidor final”, sostuvo Moreno.



Por eso pidió que el Estado intervenga en esos mercados y esas cadenas de valor para que “los precios no dependan absolutamente de la imposición de un puñado de empresas sobre el resto de la sociedad”.



“Esperamos que el Gobierno tome nota y que consulte a nuestro sector, que tiene las evidencias del modo arbitrario y abusivo en que se imponen precios”, aseguró el dirigente pyme, quien remarcó que “no todo puede explicarse por los factores inesperados. En el informe mostramos los aumentos de insumos en 2021, que en acero podían llegar al 4 por ciento mensual en dólares, más la inflación”.



Así, insistió con que es preciso “tomar medidas y legislar para que haya herramientas de control público sobre la formación de precios de los insumos difundidos, que hoy es un factor clave que condiciona a todos los actores de la producción y al poder adquisitivo de la población”.