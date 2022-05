El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con dirigentes del sector molinero para avanzar en la puesta en marcha del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el mecanismo establecido por el Gobierno nacional para desacoplar los precios del mercado interno de la volatilidad que presentan a nivel internacional.



La herramienta ya está implementada y cuenta con las primeras empresas inscriptas para recibir los subsidios correspondientes. Durante la reunión, las cámaras molineras plantearon la voluntad de participar del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino si se reconocen algunas particularidades productivas del sector y una mejora en el precio final de la bolsa de harina industrial, dada la volatilidad que ha adquirido el mercado mundial de trigo luego de la reciente retirada de la República de la India.



También se plantearon las dificultades que genera la presión de exportadores locales en la compra de trigo destinado al mercado interno. Según se informó oficialmente, la Secretaría de Comercio Interior se comprometió a mantener el diálogo con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes.



Para la puesta en marcha del Fondo Estabilizador se trabajará de manera individual con cada una de las empresas molineras, ya que las estructuras intermedias aglutinantes (federaciones, asociaciones y demás entidades) no reúnen los requisitos para aplicar como destinatarios de los desembolsos del fideicomiso, que se asignan a las empresas particulares.



En el marco de estas mesas de trabajo, el equipo de la Secretaría se reunirá mañana con directivos de cámaras de pastas frescas, propietarios de pizzerías, casas de empanadas y actividades afines, fideeros y asociaciones de panaderos.



En el encuentro, Feletti estruvo acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, mientras que los representantes del sector molinero fueron Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM); Oscar Marino, titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra); y Oscar Marino, presidente de la Cámara Industrial Molinera (CIM).



A la salida de la reunión, el titular de FAIM aseguró que fue una reunión "positiva" y que si bien las autoridades de la entidad no comparten que el fideicomiso sea el mejor mecanismo, "la federación resolvió liberar a los empresarios y que cada uno tome la decisión que crea correspondiente". "El que participa tienen la obligación por resolución de la Secretaría de Comercio Interior de vender a los precios que dice la resolución. Y el que no participa no va a recibir ninguna compensación, paga (la tonelada) el trigo a los $ 46.000 que tiene hoy y vende la harina en función del precio que paga", explicó Cifarelli en diálogo con C5N. Y concluyó que "por eso es que seguramente estaremos asistiendo aun modelo mixto, donde habrá empresas que quieran asistir a este fideicomiso y otras que no", agregó.



Al respecto, dijo que la bolsa de harina de 25 kilos estaba alrededor de los $ 1.300, en valor promedio de mercado en febrero -previo al inicio de la guerra en Ucrania-, y que en la actualidad está alrededor de los $ 2.000, mientras que el precio de una tonelada de trigo pasó en $ 27.200 a $ 46.000 en el mismo período.



Por último, señaló que el impacto del precio del trigo sobre la bolsa de harina "es lineal" ya que "el 80 por ciento del costo es directamente trigo, y el resto es mano de obra, logística e impuestos", por lo que, a la larga, "la harina termina ajustando lo mismo que ajusta el trigo".



El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino se dispuso mediante el Decreto 132/2022 del 19 de marzo pasado, luego del aumento sostenido del precio de los alimentos como el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados a partir del inicio del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania, y establece un mecanismo compensador en el precio de compra de las bolsas de harina de trigo a los productores locales, para evitar que ese precio se traslade al consumidor final.



Según se dispuso en la resolución 355/2021, el precio de la harina 000 (bolsa e 25 kilogramos) será de $ 1.150 bajo el esquema del fideicomiso, mientras que el de la harina 0000 (bolsa 25 kg) será de $ 1.380.