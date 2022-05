Lionel Messi no definió aún su futuro profesional cuando termine su contrato con el París Saint-Germain (PSG), club con el que tiene una estadía pactada hasta mediados de 2023. Así lo confirmó su entorno, según el diario español Sport, para desmentir las versiones que indicaban que el crack rosarino se fuera a jugar al Inter Miami de Estados Unidos y que vaya a comprar el 35% de las acciones de ese club.

De acuerdo a la información de ese medio deportivo, fuentes próximas a Messi aseguraron que el jugador no tiene un plan a corto plazo que no sea seguir en PSG, y que va a cumplir con su contrato. "Luego, más adelante, ya decidirá", informaron.

Pese a que no descartaron que eventualmente jugar la Major League Soccer (MLS) pueda ser una opción para el capitán del seleccionado argentino, ratificaron que en la actualidad no se comprometió con nadie y que no hay un contrato redactado para firmar en agosto, como trascendió más temprano.

Y agregaron que el exBarcelona quiere diputar la próxima temporada del torneo de futbol francés, Ligue 1, con el PSG- dirigido por el argentino Mauricio Pochettino- y ganar la Champions League.



La versión que circuló sobre el futuro de Messi

Este martes, el sitio FOX Soccer publicó en sus redes sociales la noticia de que Messi se uniría al Miami Inter, club donde juega el argentino Gonzalo Higuaín, y que firmaría el contrato en agosto.

"La estrella argentina Lionel Messi se unirá al Inter Miami en 2023 cuando termine su contrato con el PSG", y que "su contrato informado incluye una participación del 35% en el club y se firmará este agosto", publicaron.

Y sumaron una foto que subió ayer David Beckham -presidente y uno de los fundadores del club- a su cuenta de Instagram, donde se lo ve dándole la mano Messi, pero también a otros jugadores del PSG, como Neymar jr., Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Marco Verratti, en el marco de una visita del exjugador británico a Qatar, donde el club parisino se encuentra de gira promocional, informó Mundo Deportivo.

"Siempre es bueno ponerse al día con la familia PSG", escribió Beckham en su posteo.