Racing entregó el primer carnet de “socie” a una persona no binaria. Se trata de “Cape”, de 31 años, quien en diciembre del año pasado ya había hecho el cambio de su documento. Es el segundo caso similar en el fútbol argentino, luego de que Vélez se lo diera a Naimid Cirelli.

En un posteo publicado en las redes sociales del club, presentaron un video de Cape, quien compartió su historia. “Yo hice el cambio de DNI en diciembre y hace poquito vi que Vélez había entregado su primer carnet a una persona no binaria. Entonces, se me ocurrió contactarme con Racing”, contó.



“Me respondieron al toque. Todo fue muy respetuoso y no hubo muchas preguntas. Yo siempre me fui acomodando a instituciones que no me querían dar bola con este tema. Entonces, que Racing no me ponga en ese lugar y que se adapte, que haya sido tan simple y humano, para mí es super emocionante y me pone muy feliz”, agregó.

"cuando nací mi papá me hizo socia de Racing. Después, por una cosa u otra, cuando tenía 8 años, él no pudo pagar más. A mis 15, volví a asociarme. No podía no estar asociada. Para mí, Racing es sinónimo de familia y sentido de pertenencia”, agregó.

Y explicó que “desde muy chiquita siempre vine a la cancha y pasaba mucho tiempo en el club: hacíamos asados, festejamos cumpleaños, disfrutamos la pileta. Pasé mucho tiempo acá con mis dos hermanos”.

Cape hizo el cambio de documento en diciembre pasado. En Argentina, todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, pueden optar por una "X" en su DNI, desde julio de 2021.

Vélez también entregó su primer carnet no binario

A principios de mayo, Naimid Cirelli recibió de parte del Vélez el primer carnet no binario en la historia del fútbol argentino. En ese entonces, contó que entró a la página del club para asociarse y el formulario exigía que llene la casilla de género, “pero mi identidad no estaba representada”.

Por lo tanto, escribió al Departamento de Género de Vélez y a las tres horas se pusieron a disposición. “Pasaron siete meses desde nuestro primer contacto. Había una decisión política, pero también un problema técnico en el formulario online que retrasó todo, más allá de las voluntades”, contó.

“El 13 de abril, me citaron en el club. La ceremonia fue íntima. Posé frente a la cámara mientras recibía el primer carnet no binario en la historia del fútbol argentino”, recordó.