Con la exposición de expertos en derecho, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició el debate sobre la reforma al Consejo de la Magistratura, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento. El proyecto es impulsado por el oficialismo, después de que la Corte Suprema declarara el año pasado la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que regía en el Consejo desde 2006.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia comenzó el tratamiento del tema con una ronda de consultas con especialistas, invitados a propuesta de todos los bloques parlamentarios. Al iniciar la reunión, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) felicitó a la legisladora radical Rosana Reyes, luego de que la Corte Suprema aceptara su designación como integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Congreso, junto con el senador Martín Doñate, quienes jurarán el jueves en sus funciones.

Al abrir la lista de expositores, el rector de la Universidad de José C. Paz, Darío Kusinsky, consideró que "no resulta admisible contemplar la integración del Consejo por parte de miembros de la Corte Suprema de Justicia o, al menos, si lo integran, que sea elegido en el seno del propio órgano".

La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, destacó tres ejes del proyecto como "la paridad de género, la federalización y la regionalización". En relación al primero de ellos, señaló: "Si bien ha habido avances en materia de género todavía hay estereotipos que están muy arraigados culturalmente" y dijo que "las mujeres tenemos barreras invisibles para acceder a lugares de tomas de decisiones y acceden a diferentes cargos".

"Siempre planteo, cuando miramos la pirámide judicial, que en los estratos más bajos hay muchas más mujeres que varones, pero al llegar al vértice un 29 por ciento de mujeres acceden a los cargos de ministros", expresó y precisó que "si analizamos quiénes presiden, solamente un 8 por ciento (de mujeres) presiden los Tribunales Superiores. Se trata de una desigualdad estructural".

La directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, Milagros Noli, puso de relieve el papel del Congreso en el tratamiento de este tema: "Es importante resolver en el ámbito del Congreso la determinación y la configuración y funcionamiento de un órgano de categoría constitucional como es el Consejo; porque no es sino una ley del Congreso de la Nación la que asegura la pluralidad de voces que legitima el mandato de origen que ustedes tienen".

El jurista Miguel Piedecasas, extitular del Consejo de la Magistratura, y propuesto como expositor por diputados de Juntos por el Cambio, afirmó: "No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente" y dijo que "es una oportunidad histórica, institucional de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo". "No hay que seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos, que proyecte un marco jurídico para el tiempo de lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, mezquina que lleva a apreciaciones y a modelos que no se corresponden con la definición constituyente", agregó.

El proyecto ya aprobado por el Senado podría sufrir cambios en la Cámara baja, como parte de la búsqueda de consensos, dado que son necesarios 129 votos para aprobar una ley derivada de la Constitución Nacional. El bloque oficialista cuenta con 117 diputados y necesita una docena de votos más para llegar a la mayoría especial. De modificarse el texto, el proyecto deberá volver al Senado.