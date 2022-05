Rosario "Charo" Luchetti y Silvina "Piti" D’Elía son dos emblemas de la Selección Argentina de hockey sobre césped. Se conocieron cuando todavía eran categoría junior y se enamoraron. Como defensoras, ganaron varios títulos con las Leonas, son medallistas olímpicas y consiguieron campeonatos mundiales. Hoy son una familia: en marzo de este año nació Tomás, su primer hijo.



En su infancia, Luchetti no soñaba con casarse y tener hijos. El deseo de ser mamá surgió sobre el final de su carrera deportiva, en 2017. Así lo contó en AM750. “Se me manifestó el deseo en el cuerpo (...) No es algo de toda la vida, mi pasión era la camiseta argentina. Lo manifesté y lo pudimos concretar”, explicó, en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.

Las ex jugadores decidieron maternar mediante el método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), una fecundación in vitro que les permitió involucrarse a las dos por igual. “Está bueno porque la ley ampara esto y las obras sociales cubren los tratamientos”, continuó "Charo".

Se trata de la Ley de Reproducción Asistida, sancionada en 2013, que cubre el costo de las técnicas de reproducción asistida, entre las que se encuentra este procedimiento que eligieron Lucchetti y D'Elía.

La ex Leona también anima a que otras parejas de mujeres que deseen maternar contemplen esta técnica, ya que, según su experiencia, el proceso no fue complicado, aunque recomendó que se informen antes de comenzar y que “lo hagan sin miedo”.

Actualmente, Luchetti está enfocada en la maternidad, aunque sigue de cerca a sus excompañeras en la Selección argentina y no descarta volver a las canchas: “Seguimos vinculadas al hockey. Cuando volvemos a pisar una cancha todo florece, eso va a estar siempre. Estoy un poquito más alejada porque le di prioridad a disfrutar el embarazo, pero de a poquito estoy retomando”.