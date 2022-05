Un millón y medio de personas completó el censo digital en la provincia de Santa Fe antes del operativo presencial que se extiende el miércoles, de 8 a 18, en todo el territorio nacional. El censo nacional, que fue postergado en 2020 por la pandemia de coronavirus, lo lleva adelante el Indec, que dirige Marco Lavagna. En tanto, desde el Instituto Provincial de Estadística y Censos precisaron que hay unos 62 mil censistas en toda la provincia para visitar las viviendas.

El censo es obligatorio. Las preguntas pueden ser respondidas por cualquier persona que habite la vivienda censada y que conozca la información de todos sus integrantes. Este punto es clave ya que quienes no suministren la información en término, la falseen o la omitan pueden ser multados.

“Cada censista tendrá, en promedio, 24 viviendas asignadas en el segmento que les toque”, indicó a La Capital Gabriel Frontons, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). Quienes decidieron completarlo anticipadamente en forma digital, sólo tendrán que mostrar el código al censista, y de ese modo facilitarán la tarea.

“En términos de viviendas son unas 570.000 en toda la provincia, un avance importante, que significa alrededor del 40%, aunque no tendremos los datos concretos hasta que no esté el resultado del censo. Pero es un número alto, estamos satisfechos”, expresó Frontons.



El operativo comenzó a las 8, con la llegada de los censistas a las sedes, en su mayoría escuelas, que son unas 3000 en toda la bota. Desde allí salen a cubrir el radio asignado, y allí vuelven una vez que recogieron la información en cada una de las viviendas.

La declaración de feriado nacional -como es tradición para el día del censo- tiene como objetivo que la población permanezca en sus hogares. Si una persona debe cumplir una tarea esencial y no puede esperar al censista, pero no vive sola, cualquier habitante de su vivienda puede responder. Si, en cambio, no puede quedar nadie en la casa, hay alguna opción. “La regla general es que esperemos al censista con el código, se lo entregamos y nos va a hacer una sola pregunta referida a cuántas personas respondieron el censo y el género de las mismas. En casos excepcionales, le dejamos el código de finalización del censo a un vecino de confianza”, expresó el funcionario provincial.