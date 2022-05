Luego de que hace años se popularizara el término mansplaining, que hace referencia a ocasiones en que los hombres explican a las mujeres consejos, correcciones o aclaraciones no solicitadas, suponiendo que no saben suficiente sobre un tema en particular, ahora se impone otro término similar: el hepeating. ¿De qué se trata y cómo identificarlo?



El nuevo concepto salió a la luz hace poco y describe un comportamiento machista que generalmente se produce en entornos laborales. El hepeating corresponde a situaciones en que una o varias mujeres enuncian una idea y son ignoradas, pero cuando la sugiere un hombre recibe felicitaciones o validación.



El término proviene de la conjunción he (él) - repeat, repeating (repetir) y nació en Internet, a partir del tuit de Nicole Gugliucci. Según el propio relato de la usuaria, es un concepto que inventaron sus amigas para describir la apropiación de una idea, que originalmente era de una mujer, por parte de un hombre.

Sin embargo, la caracterización no descansa en la apropiación sino que hace hincapié en la validación externa que recibe ese hombre por una idea que no es suya, por una idea que es de una mujer que previamente ha sido ignorada.



"Un tipo en el trabajo hizo una recomendación, lo llamé y le dije: "es exactamente lo que propuse la semana pasada". "¡Esto me pasaba todo el tiempo en mi trabajo anterior!". Son algunas de las historias que cuentan las usuarias debajo de la publicación de la profesora Nicole Gugliucci, que tiene más de 58 mil retuits.

El hepeating, después del mansplaining

La repetición en los relatos da cuenta de sistematicidad y también se presenta en el caso de otros micromachismos. No es el único concepto creado para explicar actitudes misóginas, existe una batería de términos que ayudan a identificarlas, como el ya conocido mansplaining, el manterruption o el manspreading.



El primero en aparecer fue el mansplaining o macho explicación, que evidencia los casos en que un hombre brinda una explicación no solicitada sobre algún tema a una mujer porque asume que siempre sabe más que ella.

El concepto está inspirado en un ensayo de la escritora Rebecca Solnit, Los hombres me explican cosas. La publicación consta de una compilación de escritos de entre 2008 y 2014. Allí, la autora expresa la frustración que le produce cuando sus colegas hombres le explican cuestiones que ella domina.



Según publicó El País, el mansplaining, así como otras actitudes como las interrupciones a mujeres fueron eje de un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Standford, a partir de la investigación sobre discriminación de género en seminarios de economía en 33 instituciones de los Estados Unidos.

En total se analizaron 468 charlas, y el resultado fue claro: los hombres interrumpen a las mujeres mucho más que a otros hombres; así como también les hacen más preguntas al terminar una exposición. Además, las consultas tienen tonos más hostiles o paternalistas.