Documental. Dir: Héctor Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 14.55 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 16.05, 18.50 hs. Sub: 19.15, 22.10 hs.

ASESINO SIN MEMORIA

Con Liam Neeson y Monica Bellucci. Dir: Martín Campbell. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 19.40 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.00, 22.00 hs. Sub: 17.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.40, 19.40, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 16.55 hs. Sub: 22.15 hs.

BOMBONERA: LA PELICULA DEL TEMPLO

Documental. Dir: Leandro Baquela. ATP.

Hoyts: Cas: Hoy y lun 23, a las 20 hs.

DOLCE FINE GIORNATA

Con Krystyna Janda y Kasia Smutniak. Dir: Jacek Borcuch. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.30 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.00 hs. Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.00, 16.40, 19.20 hs. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 14.10, 17.00, 19.40, 23.00 hs. 2D Cas: 14.40, 16.00, 17.20, 18.45, 20.00, 22.20, 22.45 hs. 2D Sub: 21.30 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 12.10, 14.50, 17.30, 20.20, 23.10 hs. 3D Cas: 13.20, 16.10, 19.00, 22.10 hs. XD DBOX Cas: 12.50, 15.50, 18.40, 21.30 hs. 2D Cas: 14.00, 14.20, 16.55, 17.15, 20.00, 22.30 hs. 2D Sub: *19.40, 22.55 hs. (*No se emite hoy)

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.15, 19.00, 20.00, 21.40, 22.40 hs.

Showcase: 3D Cas: 16.10, 19.00, 22.00 hs. 3D Sub: 19.40, 22.40 hs. 2D Cas: 14.30, 15.10, 15.50, 16.50, 17.20, 18.00, 18.40, 20.20, 21.00, 21.40 hs. 2D Sub: 14.50, 16.30, 17.40, 19.20, 20.40, *21.50, 22.20, *22.50 hs. (*Solo vie y sáb)

EL DESARMADERO

Con Luciano Cáceres y Malena Sánchez. Dir: Eduardo Pinto. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 22, a las 18 hs.

EL HOMBRE DEL NORTE

Con Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy. Dir: Robert Eggers. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 21.50 hs.

EL PESO DEL TALENTO

Con Nicolas Cage y Pedro Pascal. Dir: Tom Gormican. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20 hs.

Cinépolis: Cas: 14.45, 17.15, 19.45, *22.15 hs. Sub: **22.15 hs. (*No se emite hoy y mar 24) (**Solo hoy y mar 24)

Hoyts: Sub: 15.30, 20.30, 22.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.00 hs. Sub: 22.20 hs.

Showcase: Sub: 14.10, 16.45, 19.30, 22.05 hs.

FRANKLIN: HISTORIA DE UN BILLETE

Con Sofía Gala y Germán Palacios. Dir: Lucas Vivo García Lagos. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 16.30, 18.20 hs.

Cinépolis: Cas: 17.00, 18.50, 20.45 hs.

Hoyts: Cas: 12.45, 18.20, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.10, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 15.30, 20.30, 22.30 hs.

HER JOB

Con Marissa Triandafyllidou y Dimitris Imellos. Dir: Nikos Labot. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Dom 22, a las 20.30 hs.

LA MEDIUM

Con Sawanee Utoomma y Narilya Gulmongkolpech. Dir: Banjong Pisanthanakun. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 14.10, 22.45 hs.

Hoyts: Sub: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 22.25 hs.

LA RUEDA DE LA FORTUNA Y LA FANTASÍA

Con Kotone Furukawa y Ayumu Nakajima. Dir: Ryûsuke Hamaguchi. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy y mañana, a las 22.30 hs.

LET THERE BE LIGHT

Con Milan Ondrík y Frantisek Beles. Dir: Marko Skop. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

LLAMAS DE VENGANZA

Con Zac Efron y Ryan Kiera Armstrong. Dir: Keith Thomas. SAM 13 años c/res.

Hoyts: Cas: 20.40 hs.

Showcase: Cas: *19.35 hs. (*No se emite dom 22)

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.30 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 17.50 hs.

MATAR A LA BESTIA

Con Tamara Rocca y Ana Brun. Dir: Agustina San Martín. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18.00 hs. Dom 22, 22.30 hs.

NEMATOMA

Con Dainius Kazlauskas y Darius Bagdziunas. Dir: Ignas Jonynas. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.30, 19.10, 21.45 hs.

Hoyts: Cas: 12.20, 13.10, 14.40, 15.40, 17.00, 18.10, *19.30, **20.30 hs. (*No se emite lun 23) (**No se emite hoy)

Nuevo Monumental: Cas: 14.50, 17.20, 19.50 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 16.00, 17.10, 18.55, 19.55 hs.

TWENTY ONE PILOTS CINEMA EXPERIENCE

Documental. Dir: Jason Zada.

Cinépolis: Sub: Dom 22, a las 19.45 hs.

Showcase: Sub: Dom 22, a las 20 hs.

UN AMOR CERCA DEL PARAISO

Con Pak Hon Chu y Anna-Maija Tuokko. Dir: Mika Kaurismäki. ATP.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.20 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Tiago & Los pájaros. La banda interpretará las grandes canciones y tesoros escondidos de Paul McCartney, con The Beatles y en su carrera solista. Dom 22, a las 21 hs.

Sofía Robetto Trío. Propuesta local que aborda repertorio de jazz y blues de diferentes épocas. Lun 23, a las 21 hs.

María Elena Etchandy & Trío. La cantante rosarina presenta su propuesta artística en la cual reúne amplio repertorio. Mar 24, a las 21 hs.

Caburoblus. El grupo liderado por Caburo presenta su logrado repertorio. Mié 25, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Márama. La banda de cumbia pop uruguaya vuelve a la ciudad. Mar 24, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

La Cofradía Del Santo Reproche. La banda tributo a Joaquín Sabina presenta su nuevo espectáculo "Incluso en estos tiempos". Hoy, a las 21 hs.

Blue Night. Irina Escalante & Julio César Sacchini presentan un repertorio especial, el ensamble de vientos Devil Hornes se une para hacer estallar unos clásicos y Rodrigo Giménez junto a su banda estarán abriendo el show con temas de su autoría. Mañana, a las 20 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

Luxipixi + Salchipapas + Feria Música. Pura música frente al río con entrada gratuita. Hoy, a las 20 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

La Chancha Muda. El grupo regresa a la ciudad para repasar las canciones de su disco "La Peste del Cazador" y otros temas. Hoy, a las 20 hs.

C. C. ROBERTO FONTANARROSA

San Martín 1080.

Pablo Read. El músico pergaminense presenta "Yo, argentino", su segundo disco de estudio. Entrada es gratuita. Hoy, a las 20 hs.

ECU

San Martín 750.

Ciclo de Música Electrónica Experimental. "Vishanas Sinfónico" con Candela Avendaño y Magdalena Ibarra Troiano. Mañana, a las 19.30 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Tosca. Opera en tres actos con la música de Giácomo Puccini interpretada por ka Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Dir: David Del Pino Klinge. Hoy y mar 24, a las 20.30 hs. Dom 22, a las 19 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Salvatrap y los Inmejorables. Salvador Trapani junto a Leandro Piombo y Matías Crib presentarán un concierto de improvisación planificada dónde se fusionan instrumentos musicales excéntricos con clásicos. Vie 3, 17 y 24 de jun, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Dissident. La banda rosarina cumple 10 años de vida y se prepara para festejarlo con todo. Hoy, a las 21 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Mañana y dom 22, a las 20 y 22.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Drácula, el musical. La obra escrita y dirigida por Pepe Cibrián y Ángel Mahler se presentará en el marco de la gira despedida. En esta versión, estarán protagonizando los roles principales tales como Juan Rodó y Cecilia Milone. Hoy, dom 22, jue 26, vie 27 y dom 29, a las 20.30 hs. Mañana, a las 19 y 22.30 hs. Sáb 18, a las 19 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

La razón blindada. Obra de de Arístedes Vargas con la actuación de Daniel López y Nicolas Terzaghi, y la dirección y puesta en escena de Héctor Ansaldi. Vie de may, a las 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Mis palabras. En un taller literario diseñado para personas con discapacidad surgen la atracción y la confusión entre una alumna y su docente. Obra escrita y dirigida por Marcelo Allasino, protagonizada por Agostina Prato y Nahuel Monasterio. Mañana, a las 20.30 hs.

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

25 años de humor. Nuevo unipersonal de Martín​​ Torres "La Yibré" en el que hace un repaso de su carrera y sus comienzos. Sáb de may, a las 21.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Apurate, hermoso traidor. Unipersonal escrito y protagonizado por la actriz Paula Luraschi y dirigido por Mauro Lemaire. La obra se basa en una noticia que alentó la escritura y puesta en escena de un hecho que interpela por su horror y su falta de trascendencia en los medios. Sáb de may, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Poder hablar. Storani se prepara para brindar por el Año nuevo con su hija a quien invitó después de muchos años sin verla. Sin más que hacer que emprolijarse, imagina como será el encuentro. Con Lautaro Lamas y dirección de Bruna Pradolini. Jue de may, a las 21 hs.

Siemprevivas. Espectáculo de canciones e historias que intenta rescatar la memoria de las mujeres que no han tenido voz. Con Myriam Cubelos y Alejandra Zambrini. Dir: Ofelia Castillo. Vie de may, a las 21 hs.

GALPÓN 15

Estévez Boero 980.

Proyectos vestuarios. Un grupo de hombres y otro de mujeres que integran equipos de Lacrosse viaja a Hungría para una final mundial. El amateurismo estalla en un vestuario donde no sólo se desnudan los cuerpos sino también las miserias. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Vie y sáb de may, a las 20.30 y 22 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Sueño. La multipremiada Compañía Criolla presenta su nueva propuesta inspirada en la comedia más divertida Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Dramaturgia y dirección general: Emiliano Dionisi. Hoy, a las 21 hs.

Los perros. Tres personajes se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla. Obra escrita y dirigida por Nelson Valente con las actuaciones de Claudio Rissi, María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Aramburu. Mañana, a las 21 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

El fulgor, destello de algún querer. Un director, dos actrices, un ensayo teatral. Obra de Rody Bertol con dirección de Sofía Dibidino y actuación de Claudio Danterre, Estefanía Salvucci y María Eugenia Ledesma. Vie de may, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Sáb de may, a las 21.30 hs.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051.

Paroxismos. Obra inspirada en textos de Pim Pam Pum de Eugene Ionesco que retrata las diversas vivencias que experimentan determinados personajes ante una situación de pandemia, fusionando teatro, títeres de gran tamaño, teatro de sombras y danza. Mañana y dom 22, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

El lado C de Diego Capusotto. El humorista hablará con la periodista cultural Nancy Giampaolo de la cocina detrás de algunos de sus personajes y sketchs más emblemáticos. Mar 24, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de julio 754.

Celular. Un hombre desnudo que sólo posee un celular y con poco crédito. ¿Por qué esta solo y desnudo? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo llama? ¿Quién le habla? Unipersonal de Milton Bloise, con dirección Cristhian Ledesma y textos de Pablo Albarello. Mañana y 28, a las 21.30 hs.

VIGIL

Alem 3086.

¿Cómo Suena? Musiquitas con Orejas. Obra de música y teatro para infancias, creada por la artista rosarina Clara Bertolini, que propone repensar el vínculo de las infancias y los sonidos, la música y la contaminación acústica. Dom 22, a las 17 hs.