El intendente de Zárate brindó las siguientes declaraciones a Página12:

"En 2020, trabajé junto a Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, y otros dirigentes del Frente de Todos en una propuesta para organizar institucionalmente nuestro espacio político.



Hablamos con los 17 partidos que forman parte del frente. Intercambiamos ideas y consensuamos un documento para organizar internamente a la coalición. Analizamos diversos contextos y tuvimos en cuenta diferentes esquemas de la región, como la Concertación en Chile o el Frente Amplio uruguayo, que nos pareció más cercano, porque se sostuvo en el tiempo, con diversidad y tiene una construcción política que ha permitido a los partidos mantener la autonomía.

Para eso es necesario que haya democracia y reglas internas, que le permitan a todos los actores expresarse de forma ordenada. Apuntábamos a crear un congreso nacional, un consejo federal y consejos provinciales y locales. Esa era la estructura de confederación que pensamos.

La propuesta fue presentada en 2020 y no hubo respuesta. A veces en política pasa eso, cuando no se quiere avanzar se congelan las cuestiones y ya. Esto sucedió a principios del gobierno de Alberto Fernández. En esa oportunidad se creyó que no era el momento.

Pasó el tiempo y comenzaron a surgir muchas cosas que buscábamos evitar, como diferencias que se canalizan públicamente y de forma desordenada, como está pasando ahora.

La política tiene que ser capaz de imaginar escenarios y resolver en base a algunas posibilidades. Este esquema más institucionalista lo pensamos porque era necesaria una organización, que permitiera darle organicidad a un espacio con las características del Frente de Todos. Nosotros pensábamos que era necesario avanzar en algo así para consolidar nuestra fuerza, que había ganado las elecciones. Lamentablemente no se pudo, pero estamos a tiempo, es el momento de hacerlo.

Al democratizar y tener reglas de juego, el equilibrio de poder se homogeniza. La llegada a determinados lugares no se puede dar por cercanía o amistades. Las candidaturas no pueden decidirse desde arriba hacia abajo, debe haber un ida y vuelta, sino pasan muchos de los problemas que vemos en los territorios. El contexto general es de crisis de los partidos políticos.

Los problemas en el Frente no se resuelven con las PASO. Ésta es una herramienta electoral para elegir candidatos. Con qué reglas se va a ir a las PASO es lo que hay que resolver.

En Buenos Aires no se está trabajando en esquemas organizativos así, por eso creo que tenemos que hacer un replanteo serio en el FDT.

Hablo con muchos actores de la política y está la preocupación sobre cómo resolver la crisis actual. Se arregla con formas más democráticas. Es muy difícil mantener la convivencia cuando tres o cuatros personas resuelven en una habitación como ordenar las listas. Por supuesto que hay partidos que tienen más prevalencia sobre otros de los 17 que forman el Frente de Todos, en todos los sentidos, en términos históricos y de poder o de representación. Pero eso hay que ordenarlo reglamentando.

En Argentina, la presencia de los liderazgos es muy importante. El peronismo se ordenó siempre en torno a liderazgos. Es un tema cultural. Vale para todos los niveles de la sociedad. Pero esos liderazgos deben convivir con reglas que no se puedan modificar. Hacia allí debemos confluir.

Yo creo que el Frente de Todos llegará íntegro a las elecciones del año que viene. Vamos a superar la turbulencia de este momento. Más allá de las diferencias, en este espacio tenemos coincidencias sobre la necesidad de consolidar un Estado presente, en contraposición a la idea de un Estado desguazado, que fue lo que implementó el macrismo. Hay compañeros y compañeras muy valiosos de todas las fuerzas que van a estar a la altura de las circunstancias."