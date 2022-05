"El nivel de respuesta y la preocupación de la población por censarse se notó en toda la provincia", afirmó ayer la coordinadora del Instituto Provincial de Estadística y Censos, Claudia Mazzola, al brindar detalles sobre la jornada del miércoles. La funcionaria destacó que el censo se desarrolló según lo previsto, y si bien hubo algunas situaciones de inseguridad fueron muy pocas en relación al número de personas que participaron del operativo. Por otra parte, desde el Ipec indicaron que la etapa de recupero se realizará en forma presencial, y además el Indec habilitó nuevamente el censo digital. Para quienes deseen realizarlo, tienen tiempo hasta el 24 de mayo inclusive.

Tras el cierre del operativo, que en Rosario transcurrió con normalidad, la provincia brindó mayores detalles a través de una conferencia de prensa. "Las actividades se realizaron según lo previsto, como siempre en un operativo de esta dimensión hay imponderables, algunos censistas pasaron por situaciones de inseguridad pero fueron muy pocas por la cantidad de gente que teníamos en la calles, eran más de 55 mil censitas. Hasta el momento hemos tenido en toda la provincia reportados no más de 10 situaciones de inseguridad", precisó Mazzola, quien agradeció a las fuerzas de seguridad por la colaboración brindada.

"Como consecuencia de esos hechos y también por no haber interpretado bien la cartografía algunos censistas no han terminado su tarea, razón por la cual hemos recibido una serie de demandas de gente que no fue censada. Los estamos relevando, inclusive los jefes de radio tienen que hacer una evaluación sobre qué sectores quedaron sin censar, pero estamos trabajando en eso y todos los reclamos serán atendidos", destacó.

Desde el Ipec indicaron que quienes no recibieron la visita de una persona censista y no completaron el censo digital pueden comunicarse al 341 4721115 o enviar un correo a [email protected] Allí deberán escribir en el asunto "No fui censado/a", nombre, provincia, localidad, calle, número, piso, departamento, email y teléfono. También informaron que el Indec habilitó nuevamente el censo virtual y que para realizarlo hay tiempo hasta el 24 de mayo inclusive. También estará habilitado el mail [email protected] y se puede llamar para consultar al 0800-345-2022.

Consultada por la difusión de los primeros resultados, Mazzola informó que podrían estar listos ayer a última hora. "Estaba previsto que los resultados estén a dos horas de finalizado el censo pero lamentablemente la falta de conectividad en muchas localidades, inclusive en sectores de Santa Fe y Rosario, los censistas no pudieron hacer uso de la app lo que nos impidió tener la información en el tiempo esperado" manifestó la funcionaria provincial.

Por su parte, el titular del Ipec, Gabriel Frontons, destacó en diálogo con Rosario/12 que la jornada se desarrolló con normalidad y que la tarea del censista se agilizó, más en algunas zonas que otras, porque el 50% de la población realizó el censo digital. El funcionario dijo que tomaron que tomaron nota de las viviendas no censadas. En ese sentido, desestimó que el 10% por ciento de la población en la ciudad no fue visitada durante el operativo.

"En términos absolutos es un número grande, pero cuando uno lo coteja con 1.400.000 viviendas que tenemos en Santa Fe, en términos relativos es realmente muy baja la significación, aunque al ciudadano que le toca tiene razón en fastidiarse. En un operativo gigantesco sucede siempre, estaba planificado y teníamos en la agenda que hoy (por ayer) íbamos a empezar el recupero de estas viviendas no censadas, el objetivo es contar todas las personas y los hogares", sostuvo Frontons.