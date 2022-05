“La Edad de la Ciruela es una de las obras más representadas de Arístides Vargas, pero acá no se hizo nunca. La íbamos a estrenar en mayo de 2020 pero no pudo ser, el tiempo se detuvo, y es eso, justamente, lo que propone uno de los ejes de la obra. Se nos detuvo el tiempo de las cercanías, del encuentro; tuvimos que esperar y recomponernos”, refiere Christian Álvarez a Rosario/12 acerca de La Edad de la Ciruela, que estrena hoy a las 21 en Espacio Dorado (Tucumán 1349).

Con dirección y puesta en escena de Álvarez, y las actuaciones de Mónica Toquero, Gisela Bernardini, Ebelyn Rita y Marichi Bernard, La Edad de la Ciruela propone un recorrido a través de tres generaciones de “mujeres rompecabezas, mujeres que son muchas y una”. Según el director, “la elección de la obra se fue dando a partir de haber tenido la fortuna de trabajar con Arístides y con Charo Francés, maestra de actores y actriz impresionante. Fue en el Teatro Nacional Cervantes, en 2015 y con un elenco federal. En aquella ocasión hicimos una obra de Arístides, también dirigida por él: La República Análoga. La hicimos en distintas provincias, entre octubre y diciembre de 2015, en un momento muy particular de nuestra historia a nivel país, al pasar de un proyecto político que aspiraba a una cuestión plural y de inclusión para entrar en la pandemia macrista. En el elenco estaba un querido amigo, el mendocino Guillermo Troncoso, quien hizo la primera versión de esta obra, interpretada por dos varones. Empezamos a charlar, su sumó Gisela Bernardini, y pensamos en quiénes nos gustaría convocar para trabajar; así se completó el elenco, con Mónica Toquero, Ebelyn Rita y Marichi Bernard”.

La Edad de la Ciruela ofrece particularidades, que Álvarez hizo propias y en beneficio del grupo. “Es una obra que te permite muchas lecturas, tiene muchas capas de interpretación. Las mujeres que la habitan están, de alguna manera, en la vida de cada uno, porque toda la parentela te aparece en este universo, pensado prácticamente desde el realismo mágico, con ternura y con humor. Un humor que tiene que ver con reconocerse a sí mismo; eso es lo que tiene de bueno un teatro popular, que además apuesta a la cuestión poética. En cuanto a su construcción, fue a partir de los vínculos, porque en lo personal creo que el teatro es básicamente comunicación. Es un lugar que se puede pensar artísticamente y donde uno puede jugar más allá de lo que queremos decir y con otros signos, pero básicamente es comunicación. Y los vínculos son los que la fortalecen. Cuando abordamos el texto, lo hicimos desde una propuesta metodológica donde no había personajes, en donde la lectura fuera continua: empezaba quien tenía ganas y continuaba a quien se le disparaba algo. Así, se generó una voz que ofrecía distintos matices y tonalidades, relacionados con la mirada del mundo de la mujer. Esto es algo que la obra ya plantea, cuando dice que ‘esta es una casa llena de mujeres, que en un momento son fantasmas; una casa donde no había hombres, una casa de mujeres rompecabezas, donde eran tantas que se confundían’. Quienes llevan adelante la historia son dos hermanas que se van carteando a la distancia y recuerdan a cada una de estas mujeres. En un momento dado, dicen: ‘En esta casa todas las mujeres sirvieron para algo y nosotras somos dos inservibles, dos mujeres que no sirven para nada, que no quieren servir’”.

De acuerdo con Álvarez, “Arístides ya plantea en la obra que el texto se puede hacer como uno quiere, en el sentido de que los personajes puedan estar interpretados por mujeres o varones y por la cantidad de personas que se necesiten; y si bien la historia tiene una lógica en relación a cómo está escrita, se aclara que las escenas pueden hacerse de otras maneras. Está muy influenciada por Rayuela de Cortázar, porque en definitiva es una historia rompecabezas, no tiene que ver con lo lineal. Y trasciende las épocas”.

Hay un adelanto que Christian Álvarez comparte contento: “Arístides y Charo estarán en Rosario del 16 al 21 de junio, dentro del Encuentro de Teatro Popular y Político organizado por la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores y Actrices y la Cooperativa de Trabajo Artístico y Educativo Los Titiriteros Ltda., harán funciones y nos acompañarán con su presencia en la función que haremos el sábado 18”.