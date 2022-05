Pablo Álvarez, el niño de 8 años trasplantado de hígado por un cuadro de hepatitis severa de origen desconocid, recibió ayer el alta médica en el Sanatorio de Niños de Rosario y pudo irse a su casa junto con su familia tras haber pasado 9 días internado tras la intervención.

El caso fue noticia en las últimas semanas porque fue uno de los primeros de hepatitis de origen desconocido con secuelas graves, justo cuando la Organización Mundial de la Salud lanzó un alerta por el aumento de casos de hepatitis fulminantes infantiles (especialmente en el hemisferio norte) sin que se pudiera determinar el origen.

"Fueron muchísimas las muestras de cariño recibidas. Una carta de sus compañeros de su escuela y un dibujito que me mandaron pero que igual me lo llevo aunque no sepa de quién es. También le mandaron un video de (Ángel) Di María y un futbolista de Boca", comentó Vanesa, la mamá del nene, a la salida del sanatorio junto con el niño que fue movilizado en una silla de ruedas y al que se vio de buen semblante.

"Él me decía que no aguantaba más, que se quería ir a su casa. «Mamá, hace un mes que estamos acá» me dijo y justo en ese momento entró el médico y le dijo «bueno Pablito, te vas hoy'»", relató Vanesa.

Vanesa dijo que los pasos inmediatos son "llegar, descansar un ratito y después a hacer lo que él quiera", resaltando que momentáneamente no estarán alojados en su casa, sino en otra vivienda para poder tener una recuperación más tranquila.

El equipo médico que lideró la cirugía había anticipado el miércoles pasado que la recuperación del chico avanzaba de manera muy favorable y que "en una semana" podría recibir el alta, pero los tiempos se aceleraron y este viernes dejó el sanatorio.

"Lo que sucede es que este tipo de cuadros tan agudos rápidamente empeoran y asimismo, cuando se reemplaza el órgano que falla, muy rápidamente mejoran, es llamativo", explicó el doctor Alejandro Costaguta en diálogo con De 12 a 14.

La doctora Griselda Gutiérrez, jefa de terapia intensiva, detalló que en un principio el chico estará en una habitación acompañado por su mamá Vanesa y que sólo recibirá la visita de su padre y su hermana.

"Hay que tener mucho cuidado por la época, va a estar inmunosuprimido, los primeros meses en especial", explicó.