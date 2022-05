Ricardo Finkel, productor musical y gestor de la visita de Frank Sinatra a la Argentina, en 1981, falleció a los 77 años por problemas respiratorios, confirmó este viernes la agencia Telam. Las gestiones para esa visita duraron seis años y Finkel perdió su casa familiar por concretar lo que era el sueño de su vida.

"(Finkel) Fue el artífice clave en la llegada de Sinatra al país. Un enamorado absoluto de su música y de su leyenda. Entiendo que ese fue el punto culminante de su vida: el haber traído a su ídolo de chico", expresó Diego Mancusi, autor, junto a Sebastián Grandi, de "Operación Sinatra", donde cuenta los pormenores de esa visita.



Cuarenta años atrás, Sinatra realizó seis presentaciones entre el Luna Park y el Sheraton Hotel, gracias a las gestiones de quien fue el principal promotor de la presencia de "La voz" en el país.

La última dictadura cívico militar y la debacle económica marcada por el ritmo de las devaluaciones fueron el telón de fondo en el que se efectuaron los dos conciertos de Sinatra en el Luna Park -el 9 y 10 de agosto- y los días 5, 6, 7 y 8 de ese mes, se presentó en el Hotel Sheraton donde se cobraba 1000 dólares para la cena-show. Los que pudieron ir al Luna pagaron hasta 140 dólares para escucharlo cantar los clásicos "New York, New York" o "My way".

Si bien gran parte de la trayectoria de Finkel estuvo relacionada al espectáculo, también tuvo vínculos con el fútbol a través de los derechos de televisación en el país de FIFA.



Cómo fueron las gestiones

"La única razón por la cual vino Sinatra a la Argentina fue por mi papá", aseguró su hijo, Robbie Finkel, a Telam. Y detalló: "Palito Ortega se sumó como financista recién un año antes de su llegada. En el 75, papá empezó a viajar a Estados Unidos para hablar con la gente de Sinatra: primero con su secretaria, después con la secretaria del abogado y mánager de Sinatra, hasta que finalmente dio con el abogado".



Las negociaciones duraron seis años: "Se gana esa posibilidad por la relación que había gestado, porque era una persona vinculada a la música. Ya había traído a Lalo Schifrin y terminaron eligiéndolo a él por la relación, aunque la oferta también había sido buena", sostuvo el hijo del productor fallecido.



Y añadió: "Cuando llegó al abogado de Sinatra a Buenos Aires, se le aparecían en el Sheraton promotores grandes de acá con cheques en blanco. Y el abogado cumplió aun cuando el contrato no estaba cerrado y firmado y tenían un acuerdo de palabra".



Al igual que Ortega, quien quedó en bancarrota, Finkel perdió su casa familiar, por la debacle económica en la que se debatía la última dictadura que atentó contra el rédito de traer a uno de los personajes más trascendentes del siglo en cualquier ámbito. El vínculo entre ellos fue gracias a José Finkel, padre de Ricardo, quien descubrió el talento del cantante y lo puso en "El Club del Clan".

El productor, además, fue socio en Relay, la primera editorial musical de la Argentina, con la que inició un largo camino como productor y por la que cosechó amistades con grandes figuras del espectáculo y del deporte, desde Diego Armando Maradona hasta Aníbal Troilo.



Las otras visitas importantes

