DOMINGO 22

TEATRO

La karateca Toda historia implica un cuerpo y en él pueden caber mil historias. Esta es la historia de Viviana González: activista trans, mujer, luchadora. Es un retrato de una vida hecha a golpes. La cuenta ella porque sino quién. Obra testimonio protagonizada por Viviana González, mujer trans quíntuple campeona de artes marciales mixtas, cuyo nombre fue invisibilizado en los años 90 por el seleccionado nacional. En 2018, con 48 años, terminó su secundario en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, donde fue la presidenta del Centro de Estudiantes durante sus años de formación. Dirección: Carla Grella

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Prórroga para una despedida Omar fallece en su cama la tarde de un domingo cualquiera. Nené entra al cuarto y lo encuentra ya sin vida. En ese momento llega a la casa Marina, la hija de ambos. Nené, sin poder todavía reaccionar, decide demorar la noticia. Sobre el manto de este ocultamiento, la casa es tomada por un tiempo extraño, aquel que acompaña la pérdida de un ser querido ¿Acaso más lento? ¿Acaso irreal?. La obra transcurre en ese instante que tarda la conciencia en empezar a asimilar una muerte. Actúan: Eugenia Alonso, Leonardo Evrard, Tamara Kiper y Gonzalo Ruiz. Dirección: Natalia Villar

A las 16, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $1000.

Pareidolia Un sueño en común entre Willy y Luciano los lleva a una idea que puede ser perfecta o peligrosa. Pero el plan se frustra cuando el secreto de Nerea, la hermana menor de Luciano, se descubre. Mientras un futuro soñado se desvanece, en paralelo, otro surge como la única posibilidad verdadera. La obra cuenta con las actuaciones de Claudio Amato, Juan Manuel Artaza, Juan Cottet, Heidi Fauth y Violeta Postolski. La dirección es de Javier Naudeau.

A las 20, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1000.

ARTE

Christo y Jeanne-Claude Esta exposición retrospectiva presenta un exhaustivo panorama para profundizar en los conceptos fundamentales del arte de la segunda mitad del S XX. La apropiación del espacio público, empaquetando monumentos, transformando el espacio natural con sus intervenciones, acerca a una de las tendencias más relevantes de la práctica artística. En colaboración con el Museo MACA de Punta del Este, y con el patrimonio del Estate de los artistas, y colecciones privadas, el conjunto conforma una nueva mirada sobre el paisaje y el arte. Curador: Lorenza Giovanelli.

En Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $150.

CINE

Oh, Sun Un joven llega a París desde África en busca de una vida “mejor”. Resultándole extremadamente difícil encontrar un trabajo o conseguir un apartamento a pesar de ser un hombre educado, y recibiendo avances sexuales condescendientes de mujeres, pronto enfrentará discriminación desde todos los ángulos. El áspero debut de Med Hondo (West indies) expone el descarado racismo de Francia en los 60, donde los inmigrantes africanos son obligados a asimilarse culturalmente pero se los mantiene económicamente esclavizados. Actúan Robert Liensol, Théo Légitimus y Gabriel Glissand.

Disponible a través de MUBI.

LUNES 23

ARTE

Presencias Dice el texto curatorial de Amalia Amoedo: “A este maravilloso mundo creado por Galaxia & Mar lo atraviesa una luz vibrante atemporal. Que calma y transforma en bello todo a su alcance. Una construcción pensada de a dos que hace alusión a otra dimensión de creación infinita. De un mundo de oportunidades alegres. Se hacen presentes en los tacones, los tules y lentejuelas. En cada elemento que deciden presentar. Dos originales hadas elegantes que llevan consigo arte y poesía. Sus presencias emanan una luz que calma la hostilidad del mundo actual. Un futuro de amor y de agradecimiento”. Diseño expositivo: Raúl Flores.

Hasta el 12 de junio, en Galería Grasa, Santos Dumont 3703. Gratis.

Sintomario En esta exposición individual, Florencia Rodríguez Giles presenta, entre prácticas artísticas y terapéuticas, un abordaje posible a la difícil construcción de una experiencia común entre personas vulneradas y excluidas y aquellas que la sociedad considera “normales” por su capacidad para adaptarse a las exigencias de la vida contemporánea. En los últimos años, Rodríguez Giles desarrolló dos líneas de trabajo que se complementan, que produce por fuera y por dentro de los espacios artísticos: el dibujo en grandes formatos como técnica precisa para representar escenas y rituales ficticios que dan lugar a seres que escapan de lo humano, por un lado, y las posibilidades que habilita el arte en contextos de cuidados terapéuticos, por el otro. La muestra está curada por Osías Yanov.

En el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

TEATRO

Lección de anatomía En 1972, Carlos Mathus presentó en Buenos Aires su provocadora obra de teatro que lo consagró como autor y director.Su prestigio trascendió internacionalmente y fue representada por más de tres décadas ininterrumpidas de éxito. A sus 77 años, Mathus se pregunta si ésta creación de rebeldía juvenil aún continúa vigente y emprende la aventura de reestrenar la obra de su vida. Dirigen Pablo Arevalo y Agustin Kazah.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 444. Gratis.

CINE

Quién lo impide En el marco del Encuentro de Cine Europeo se podrá ver la película de Jonás Trueba (La virgen de agosto). Quién lo impide es una llamada a transformar la percepción que se tiene sobre la adolescencia y la juventud; la de aquellos que nacieron a principios del siglo XXI y se han hecho mayores de edad en el 2020; los que ahora parecen culpables de todo a la vez que ven mermadas sus esperanzas. Entre el documental, la ficción y el puro registro testimonial.

Disponible a través de Orbis Virtual.

Viaje a la casa de Martín Bentancor El escritor uruguayo desarrolla su carrera en el campo, lejos de las ciudades; dice que ahí siempre tiene a mano su infancia y que por eso no debe buscarla en los laberintos de la memoria, laberintos en los que, de todos modos, siempre está gustoso de perderse. El documental realizado por Carlos Diviesti se registró con dispositivos móviles entre febrero de 2016 y enero de 2018, en locaciones de Los Cerrillos y Canelones, departamento de Canelones, y Montevideo.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila.

MARTES 24

CINE

Encuentro de cine coreano Este ciclo está integrado por largometrajes que reflejan la vitalidad y riqueza de una de las cinematografías contemporáneas más pujantes. Esta tarde podrá verse El trono, de Lee Joon-ik (Anarchist of Colony, The book of fish) y actuaciones de Con Song Kang-ho, Yoo Ah-in, Moon Geun-young. Es el año 1762 y el rey Yeongjo ha gobernado durante treinta y cinco años. Su hijo es acusado de traicionar a su padre. El rey cae en un dilema: condenar a su hijo significaría convertirse en padre de un traidor, y eso amenazaría su trono, por lo que le pide a Sado que se suicide para morir con honor.

A las 15 y 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

TEATRO

La débil mental La obra gira en torno al deseo femenino, los mandatos, la maternidad no deseada, la relación estragante madre-hija, y la pesadilla del “amor romántico”. En una suerte de monólogo a dos voces, la obra se sumerge en esta siempre insondable relación. Una madre que no sabe, no puede, no quiere ser madre. Madre e hija encerradas en un vínculo tan asfixiante como adictivo. Una relación simbiótica, indiscriminada, donde no hay lugar para un tercero. Con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero. Dirige Claudia Baliero.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Lo que no esperan de mí El autor Mat Guillan dialogará con el periodista cultural Luciano Saliche y el cineasta Hugo Manso en la presentación de su novela. El libro sucede durante una crisis económica, con el punk y el rock de fondo. Aislado de todo lo que le importa en un barrio privado, el protagonista revela detalles de ese campo minado que es su familia. Así, expone los traumas de la clase alta y el grito de libertad de un adolescente introvertido.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Krupoviesa+Mostruo

Diez días después de sus show conjunto en La Plata, los porteños de Krupoviesa y los platenses de Mostruo completan el ida y vuelta entre sus ciudades con esta fecha en Capital. Ambas bandas tienen extensas trayectorias, que se verán reflejadas en el repertorio. Los estribillos gancheros y las melodías pegadizas, están garantizadas.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $800.

Rei Empezó cantando folklore desde muy chico y a los 14 años empezó a batallar en el freestyle en competencias en las plazas de su barrio. Con 22 años, Rei es dueño de un estilo propio. Se destaca por su estilo a la hora de componer, en letras que en su mayoría van dedicadas a su mayor pasión: los autos. Esta noche tunea sus fierros para encender la noche de Niceto.

A las 21, en Niceto, Niceto Vega 5510. Entrada: $2000.

Django El Festival Internacional de Jazz Django Argentina se celebra desde 2003 y brilla dentro del Ciclo Jazzología, coordinado por Carlos Inzillo. Su creador Ricardo Pellican, músico, docente y referente internacional del estilo gypsy swing, se convierte en productor y director para sumar jóvenes artistas al estilo creado por Django Reinhardt y el Quinteto del Hot Club de Francia. Esta edición celebra además los 50 años de profesión de Pellican.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

MIÉRCOLES 25

MÚSICA

Argentina Sinfónica En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se inicia un ciclo orquestal dedicado a revalorizar la obra sinfónica del país. La Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín”, con la dirección de Francisco Varela y Antonio Formaro como solista en piano, ofrecen un repertorio dedicado a la música argentina de la primera mitad del siglo XX. Se escucharán el Concierto para piano y orquesta n° 2 de Arturo Luzzatti, El rancho abandonado y Nostalgia de la pampa de Alberto Williams, un fragmento de la ópera La leyenda del urutaú de Gilardo Gilardi y el poema sinfónico Nahuel Huapí de Enrique Mario Casella.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Fernández Fierro Se presenta la orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena regresa a los conciertos en vivo en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro, conciertos que son verdaderas celebraciones de un tango actual, visceral y poderoso. La agrupación de más de veinte años de vida que ha sido llamada "la aplanadora del tango", presenta nueva formación y repertorio, y también están presentes los tangos de Ahora y siempre, su último disco de estudio ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Orquestal. Además de su impactante musicalidad y propuesta visual, la orquesta lidera un inédito proyecto colectivo que los lleva a organizarse como cooperativa, editar sus discos de manera independiente y administrar su propio club.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: desde $1300.

ARTE

Baile fantástico El Museo Moderno presenta la primera exposición individual en un museo del artista argentino Mariano Altamirano, conocido como Cartón Pintado, un seudónimo elegido para nombrar uno de los recursos cruciales de su práctica, que contribuye a darle sentido a su obra. El cartón utilizado como soporte pictórico simboliza la relación que Cartón Pintado establece con la ciudad en sus caminatas y recorridos, pero también la reutilización de un material desechado, por lo general ajeno a la tradición pictórica. Así como el cartón que recolecta cambia de función y transmuta para sostener la imagen de diversos personajes identificados a través de expresiones, poses y atavíos, es también el territorio que el artista elige para explorar su propia identidad. La serie de retratos reunidos fueron realizados en los últimos años y condensa la intimidad de sus vivencias junto a personajes imaginados.

En el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

TEATRO

Feita Dice el texto de presentación: “Feita (que soy yo misma) se pregunta: ¿Esta vida absurda tendrá algún sentido mayor? No puede ser que yo solamente sea lo que me dijeron que era: Feita. Tiene que haber algo más. Acompáñenme en esta nueva aventura donde despliego mis dotes actorales interpretando unos regios personajes, así nos hacemos cargo entre todes de mi próximo fracaso… Voy a actuar para salvarme en los mares de la libertad”. Dirige Lisandro Outeda y actúa Marina Castillo Blanco.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $1200.

JUEVES 26

CINE

Corsini Se estrena el nuevo largometraje de Mariano Llinás (Historias extraordinarias). La película, que tuvo su premiere mundial en la Semana Internacional de Cine de Valladolid y fue el film de apertura del festival Vecine, es el primer escalón de un proyecto de largo aliento alrededor de la figura de Ignacio Corsini. Un grupo de personas se junta en una casa de San Telmo para volver a grabar un disco que conocen a la perfección. Detrás de esa empresa se adivina un héroe: Ignacio Corsini, el máximo cantor argentino. Pero también se adivinan los años de sangre de la vieja Buenos Aires, que insisten en hacerse presentes.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

MÚSICA

Saramalacara El colectivo artístico e interdisciplinario Ripgang demostró que su éxito no fue un golpe de suerte, detrás hay trabajo y sobre todo mucho talento. Al pop cachengue de Broke Carrey y el emo trip de Ill Quentin o el punk de Dillom, que supo agotar 4 Vorterix en cuestión de minutos, llega el turno de Saramalacara. Sin disco propio pero un puñado de hits que estallaron en el último Lollapalooza, como “Water”, “Tomboy” y “Guchi Polo”, Sara es una de las figuras más interesantes de la escena urbana argentina. Se presenta con banda en vivo y varias sorpresas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1200.

ETCÉTERA

Invocar el acto La performance de Jorgelina Mongan, Gonzalo Lagos, Guillermina Mongan con esculturas y diseño espacial de Luciana Lamothe junto a la música de Miguel Garutti e Ignacio Llobera surge de un largo proceso guiado por las siguientes preguntas ¿Cómo extrañar y provocar lo humano?¿Qué tipo de gestos aparecen entre la reverberancia de la materia, el espacio y la invocación? ¿Cómo un espacio, una objetualidad nos induce hacia un estado de provocación?¿Qué invocamos con otrxs al percibirnos ante un mismo acto? ¿Cómo se resignifican los gestos al convocar presencias inmateriales?

A las 19, en Galeria Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

Tomá la voz ¿Cuáles son tus espejos? Con esta pregunta se abrirá una serie de encuentros que buscan reflexionar acerca del poder. El poder de nombrar, de clasificar y de legitimar ciertas formas de existencias sobre otras. En este primer encuentro, habrá integrantes del colectivo de Identidad Marrón para abrir el diálogo con lxs jóvenes y repensar la potencia de esas otras formas y sentidos históricamente invisibilizados.

A las 10, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

Carne de consumo personal Unipersonal a cargo del propio Jorge Thefs, es una obra que explora de primera mano la gordofobia, donde el reconocido actor le pone el cuerpo a una serie de melancólicas interrogantes: “¿Cuánto pesan mis recuerdos? ¿Cuántos píxeles tiene mi infancia? ¿Quiero volver a tener cinco años? ¿Dónde meto mi poesía despechada? ¿Puedo organizar el cúmulo de materiales que soy para que sean útiles?”.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $600.

VIERNES 27

MÚSICA



Él Mató a un Policía Motorizado La banda de indie rock con origen en la ciudad de La Plata combina el punk rock con el noise rock y el noise pop, logrando un sonido de guitarras fuertemente distorsionadas y en primer plano. Entre sus influencias se cuentan Pixies, Ramones, Weezer, Sonic Youth y The Velvet Underground. El grupo liderado por Santiago Motorizado continúa con su gira mundial 2022, un tour que los tendrá integrando cartel de los festivales más importantes a nivel global, como el Primavera Sound, tanto en Barcelona como en el debut de su edición local. Para esta noche la banda promete un show con sorpresas e invitados especiales.

A las 19, en el C Complejo Art Media, Av.Corrientes 6271. Entrada: $2800.

Cande y Paulo Después de presentarse en múltiples ciudades de Gran Bretaña, Suiza y Portugal, el ensamble sanjuanino Cande y Paulo cierra su gira con un concierto en la Sala Argentina, que se transmite en vivo por la radio Sonido Cultura. El grupo, que se convirtió en fenómeno global por su versión de “Barro tal vez”, de Spinetta, hit viral en YouTube donde tuvo más de catorce millones de visitas, está integrado por Cande Buasso en voz y contrabajo, Paulo Carrizo en piano y Santiago Molina en batería.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 Gratis.

TEATRO

Nothing to hide En esta obra las impactantes, inverosímiles y sorprendentes noticias se convierten en elementos de un extraño y cautivante paisaje mediático. El público será partícipe de un espectáculo inspirado en la forma en la que los medios negocian y representan la realidad, basado en el uso y espectacularización del sufrimiento ajeno, así como de los mecanismos de banalización que desarrollan los medios de comunicación como forma de entretenimiento. Una producción internacional de Melina Seldes en colaboración con el director y coreógrafo Bruno Catalano, el compositor Simone Giacomini y el dramaturgo Pablo Ariel Bursztyn.

A las 21, en Planta, Inclán 2661. Entrada: $1000.

CINE

Temporada de caza Tras la muerte de su última esposa, Ernesto debe albergar a su hijo adolescente a quien no ve hace más de una década. Confrontado al pasado que dejó atrás, lucha por contener sus arrebatos violentos. En la crudeza del invierno, el reencuentro los enfrentará a su propia capacidad de matar y perdonar. Snowboard, skate, graffitis, celulares, hip hop, alcohol y porros, despertar sexual, los elementos juveniles son los habituales en estos relatos de iniciación, reconciliación y redención, pero su directora Natalia Garagiola los maneja con una madurez poco frecuente para tratarse de una ópera prima. Con Lautaro Bettoni y Germán Palacios.

Disponible a través de Cine.ar

ETCÉTERA

Buscador espiritual ¿Qué hay en la esencia de esa fuerza que nos lleva a escribir un relato, pintar un cuadro, componer una canción, o realizar cualquier acto creativo? ¿Qué expresa de nosotros mismos? ¿Es una fuerza solo artística o involucra otros aspectos del ser? Juan Carlos Kreimer presenta su nuevo libro junto a Claudia Aboaf, Nora Moseinco, Alejandra Usandivaras y Silke.

A las 19, en la Fundación Columbia, Borges 2020. Gratis.

SÁBADO 28

CINE

El perro que no calla La película no se construye como un relato tradicional en tres actos. A través de hechos puntuales, el film retrata la transformación de la vida de Sebastián a lo largo de varios trabajos y el hallazgo del amor, en espejo con un mundo que también muta y que hasta coquetea con un posible apocalipsis. El sexto largometraje de Ana Katz (Sueño Florianópolis o Mi amiga del parque) se adentra en una zona conocida por los seguidores de su filmografía detrás de cámaras: un costumbrismo extrañado, ligeramente excéntrico, bañado por la posibilidad de lo inesperado. Protagonizada por Daniel Katz.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

Retratos del futuro Antes de la pandemia, la cineasta Virna Molina (Sinfonía para Ana) realizaba un documental sobre las trabajadoras del subterráneo en Buenos Aires, pero el confinamiento lo interrumpió y varias protagonistas del film murieron por el COVID 19. El futuro distópico del que hablaba la película se transformó en un presente nunca imaginado. Virna convirtió este proyecto interrumpido en un nuevo relato que es un ensayo existencial, filosófico y humano sobre la nueva “normalidad” que afecta a la humanidad, experimentando con los recursos cinematográficos que el aislamiento le permitió.

A las 17, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $200.

BB Asul La artista argentina compartirá oficialmente su primer disco. La joven cantante y una de las nuevas voces en la escena urbana local, presentará UWU, su álbum lanzado en 2021 en el que combina swag trapero, profundidad soul y una estética animé que refleja sus influencias. El álbum cuenta con hits como: “UWU”, “1312”, “Yandere” (feat. Taichu) y “Me duele pero me gusta el dolor” (feat. Axel Fiks). Además adelantará nuevas canciones y su nueva canción "Papi" (feat. Chita).

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1300.

ETCÉTERA

Cucha Este es el espacio donde conviven instintos y modos de reconocimiento. En una época marcada por la quietud y el encierro ¿Dónde escarbar movimiento? En escena, cuatro bailarinxs buscan incorporar una gestualidad canina a sus cuerpos entrenados. Las coreografías se abren espacio en una escena compartida e imaginada con roles indefinidos. Situaciones apocalípticas, imprevistas, remotas, abren camino a la pregunta por lo que se mueve adentro. Perder el rumbo entrena nuevos sentidos. Creación e interpretación: Macarena Orueta, Pablo Castronovo, Samanta Leder y Andrés Molina.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Mundos en palabras Un ciclo para sumergirse en la trayectoria de artistas emblemáticos y conocer los recorridos que culminaron en sus obras más reconocidas. Una oportunidad para indagar en las mentes creativas de Renata Schussheim y Roberto Traferri, Diana Bellessi, Mariana Tirantte, Bárbara Cerro y Alexis Moyano, quienes dialogarán, de la mano del periodista Fernando García, sobre la imaginación y el poder creativo como una manera de ver el mundo.

A las 15.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

