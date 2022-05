Una mujer que dice que ve y escucha a una virgen, su esposo contador y empresario, monjas de clausura y un purpurado conocido por sus modos violentos son protagonistas de una historia que trasciende ahora las fronteras salteñas pero que lleva más de dos décadas escribiéndose. La reciente denuncia por violencia de género contra el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, y otros dos curas, presentada por las hermanas del histórico Convento de San Carmelo, de la capital provincial, sumó nuevos episodios: se amplió a un cuarto sacerdote y Cargnello, finalmente, se presentó el lunes en la justicia. Elbozal legal impuesto por la jueza interviniente no permite conocer su declaración. Trascendió, sin embargo, que habría quedado registrada una escena de violencia verbal y física en un video casero grabado con el celular de una de las religiosas durante un encuentro entre Cargnello y la madre superiora. Ese video sería parte de la prueba. Pero más allá de esta causa, el arzobispo y las carmelitasestán enfrentados desde hace años por una virgen, la virgen del Cerro, una disputa que tiene en su centro el negocio de la fe.



El eje de la pulseada es que la arquidiócesis salteña no la reconoce como una virgen oficial pero las hermanas están muy comprometidas en su difusión. Son devotas de la virgen del Cerro y hasta comercializan su merchandising a pesar de una orden en contrario del arzobispo. En realidad, la imagen religiosa que usan en el Cerro es la de la virgen de Schoenstatt, un movimiento de la iglesia católica alemana que sí está dentro de los cultos aceptados por la oficialidad vaticana. Lo que no acepta la curia salteña es que María Livia Galliano, la mujer que dice recibir los mensajes de la virgen, sea efectivamente su intercesora.

El santuario de la virgen del Cerrorecibe a miles de peregrinos de todo el país. En las celebraciones más importantes pueden llegar a ser cerca de 15 mil. Ese santuario está a nombre de una fundación, administrada por el marido de Galliano, pero que pertenece al convento de las carmelitas.El Arzobispado de Salta ve con preocupación ese vínculo estrecho y viene exhortando a las monjas a que corten la relación.Además, les recrimina que dediquen su vida espiritual a una virgen cuyo relato consideratrucho. ¿Es más virgen una virgen por tener un sello oficial? Las carmelitas se rebelan a la imposición de la Santa Sede. ¿Son rebeldes o han sido usadas para legitimar una creencia de dudosa procedencia? Para completar la trama, entraron en escena semanas atrás organizaciones de mujeres y feministas –en las antípodas del pensamiento de las monjas en relación, por ejemplo, a la lucha por el derecho al aborto--, pero que abrazaron al convento con la consigna: “Hermana, yo sí te creo”, para apoyarlas en su denuncia de violencia de género contra el purpurado.

Capítulo 1: “La vidente”

La primera “aparición” de la virgen del Cerro ocurrió en el año 1990. Y pronto empezaría a correr el rumor en Salta y más allá. Se le apareció aGalliano, que está casada con el contador y empresario Carlos “Pupa” Obeid, muy vinculado a la clase patricia local. Hoy Galliano, a quien la Iglesia Católica llama la “vidente”, tiene 73 años. El 15 de noviembre de 1995 la mujer dijo que la virgen le apuntóque quería que las carmelitas de Salta fueran difusoras de su mensaje. También contó que la virgen le dijo que pronto ella iba a llevarse una rosa del jardín del convento.En el relato que se trasmite desde quienes siguen a la virgen del Cerro, se dicen que el 24 de diciembre de ese año –sí, justo en Nochebuena-- algunas semanas después de aquel mensaje, muere una de las monjas. Las hermanas tienen nombre religioso y al parecer nadie conocía su verdadero nombre. Cuando fueron a ver el DNI de la fallecida, su nombre de bautismo era Rosa. ¿La rosa/Rosa que había nombrado la virgen? Su nombre religioso era Natividad del Niño Jesús (justo muere el 24D). Otra curiosidad: La virgen habla en un castellano antiguo. Según los escritos que difunde Galliano dice frases como “os amo a todas y tenéis mi bendición”. La cuestión es que las monjas carmelitas acompañan con la oración a la virgen del Cerro. Y venden sus libros, imágenes y otras chucherías.Durante varios años, Galliano solía hacer imposición de manos como una manosanta a fieles que llegaban al santuario. Ya no lo hace. Aparece poco por la ermita. En el entorno de la “vidente” sostienen que el anterior arzobispo de Salta, monseñor Moisés Julio Blanchoud, autorizó la publicación del libro con los mensajes que la virgen le daba a ella. Pero con la llegada de Cargnello como máxima autoridad del clero local a partir del 6 de agosto de 1999,ese respaldo desapareció. Y desde entonces el purpurado se ha dedicado a combatir el culto a la virgen del Cerro.

Capítulo 2: El santuario

Supuestamente en marzo de 2000 la virgen le pide a Galliano que construya un santuario. Se lo dice de la siguiente forma: "Edificadme un Santuario elevado para que se cumpla lo que te revelé".Entonces, Obeid,el marido empresarioconsigue que la familia Lacroze-Garat les done 32 hectáreas en la zona del barrio Tres Cerritos, donde casualmente --a unos dos mil metros-- se estaba levantado por entonces un emprendimiento inmobiliario para la clase alta local:Valle Escondido, cuyas tierras se adjudicaban al exsenador Marcelo Cantarero, conocido por el escándalo de las coimas en el Senado --durante el gobierno de Fernando De la Rúa para aprobar la ley de flexibilización laboral-- y muy cercano al exgobernador y actual senador del bloque de Cambiemos, Juan Carlos Romero. La asunción de Romero al gobierno provincial coincide con el comienzo de la llegada de los mensajes de la virgen del Cerro.Romero gobernó Salta por tres periodos, entre 1995 y 2007.Esa donación de tierras fue la piedra basal para montar el negocio del turismo religioso. Según contó a este diario el periodista Franco David Hessling, autor del ensayo La Virgen del Cerro de Salta. Refundar el mito (Editorial Dunken, Buenos Aires, 2019) para levantar el santuario se llegó a modificar el código de edificación porque al ser una zona sísmica no está permitido construir por encima de los 1200 metros de altura --prescripción conocida como ”cota 1225”--. El gobierno salteño incluso hizo una ruta que llega al santuario. El 8 de diciembre de 2001 se entronizó la imagen de la virgen, cuya escultura se hizo según la descripción de la mujer.Las tierras de Valle Escondido multiplicaron su cotización. Cantarero murió en 2020 en su casa en ese barrio exclusivo.

Capítulo 3. El turismo religioso y otras yerbas

Las monjas carmelitas son socias fundadoras de la “Obra Yo Soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo Soy Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús”, la fundación que administra el santuario y la organización de actividades en torno a la virgen del Cerro. Obeid, esposo de Galliano, es el administrador externo de la entidad, según precisó el sacerdote Loyola Pinto y de San Cristóval, vicario judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta, en declaraciones al programa Latido Ciudadano de Radio 10 Salta."La fundación y el convento es todo uno, por eso la Santa Sede pide que separen las aguas". También dijo que el síndico –que es el marido de Galliano-- rinde cuentas a la priora del convento y ella al Arzobispado, pero eso jamás se hizo. Según publicó el portal de noticias salteño Cuarto Poder, “la fundación fue inscripta en la AFIP en mayo de 2006; como actividad principal figura ´servicio de asociaciones n.c.p. (NR: organizaciones que prestan apoyo a servicios comunitarios y educativos). El balance al 31 de diciembre de 2020 presenta un patrimonio neto de $83.145.144 y un resultado negativo de $531.311 (en el 2019 fue positivo en $ 3,8 millones)”. Obeida su vez es dueño de Lourdes S.A., propietaria de la concesionaria oficial de Citroën en Salta, con locales en Caseros 1659 y Belgrano 637, de la capital provincial. También reveló Cuarto Poder, unos años atrás, a partir de investigaciones del periodista Hessling, que la familia Garat, la misma que donó las hectáreas para el santuario, es dueña de la empresa de turismo religioso,Peregrinaciones Salta, dedicada a llevar fieles al santuario de la virgen del Cerro.Hessling contó a Página 12 que intentó varias veces entrevistar a Galliano. La mujer nunca dio entrevistas.

--¿Podré ver a la señora María Livia? –preguntó esta cronista en la agencia Peregrinación Salta, al averiguar por los tours religiosos.

--La señora María Livia no está subiendo (al santuario). Ahora llego una etapa en la que el peregrino va a llenarse del espíritu santo. Las gracias que se reciben van a ser iguales o mayores. Se vive el rezo del santo rosario, cantos y alabanzas hasta las 15 horas –respondió una empleada.

La agencia ofrece peregrinaciones todas las semanas: Se puede optar viajar a Salta en micro o en avión. Si es en ómnibus, el paquete tiene una noche de hotel y cuesta 17.300 pesos; en avión se contemplan dos noches de hotel, a un total de 38.400 pesos. En ambos casos, se incluyen los traslados en Salta y en particular al santuario.





Capítulo 4: La comisión

El arzobispo Cargnello creó una comisión especial para investigar el fenómeno de la virgen del Cerro. Puntualmente el arzobispo indicó en un informe en 2003 que “no existe autorización alguna para publicar mensajes al menos desde el 26 de noviembre de 1997. Es más, hay una advertencia hecha a la Madre María de los Ángeles (la madre superiora) de no publicar nada nuevo, al menos desde el Monasterio”. No obstante las carmelitas siguieron publicando y vendiendo los “mensajes”que Galliano decía recibir de la virgen. En 2003 la comisión pidió a la “vidente” que se someta a pericias psicológicas. Nunca trascendieron sus resultados. También que se encomiende “a la guía de un director espiritual”. Y les ordenó a las monjas que dejen de hacerle propaganda “mediante publicaciones, videos, estampas, medallas, etc.”. En 2006 otro informe del Arzobispado denominó a la movida impulsada por las visiones de Galliano como “turismo religioso”.

Más preguntas: ¿Qué diferencia conceptual podría tener este emprendimiento con las visitas de miles de turistas al Vaticano, cuya entrada se cobran en euros igual que su costosomerchandising? ¿El problema es quién embolsa el dinero?

Capítulo 5: La visita canónica

El padre Loyola –quien es el cuarto denunciado en la causa que investiga a los religiosos por violencia de género—contó en la radio que el año pasado el arzobispo pidió a la Santa Sede una visita canónica para que fuera al Convento de San Bernardo “porque estaba el conflicto enconado y no había forma de resolverlo”. Esa misión estuvo a cargo de uno de los denunciados por las carmelitas, monseñor Martín de Elizalde, y de una monja benedictina, que se entrevistaron con la madre superiora y las demás monjas. Loyola contó que el informe de la visita canónica fue enviado a la Congregación de los Religiosos en el Vaticano. Las monjas también enviaron el suyo. El 30 de marzo, la Santa Sede emitió un decreto dando por finalizada la visita y con una serie de indicaciones para las hermanas carmelitas. “La Nunciatura hizo la traducción y la envió al Arzobispado. Y una vez que llegó se la dimos a conocer al convento. La llegada de esta documentación fue después de esta denuncia. No tiene nada que ver con la denuncia”, dijo Loyola. ¿Qué dice la carta?Son dos carillas y media, que se pueden ver en la web del Arzobispado. En resumen: el Vaticano ve con preocupación que el convento esté abandonando la espiritualidad carmelitana en pos de una espiritualidad que no está aprobada por la Iglesia.

Capítulo 6: ¿Qué dice el Papa de la virgen del Cerro?

En una entrevista para un libro que se publicó en 2013, Francisco expresó desconfianza. "Me incomoda cuando te vienen con los mensajes. Es decir, la Virgen no tiene una agencia de correo, ¿no? Pienso que teológicamente se puede explicar como locuciones interiores. Pero eso es un abanico que va desde una mera inspiración, que es implícita, hasta una locución interior fuerte. Son locuciones interiores que tiene una persona especialmente dotada”. La frase del Papa es parte del libro “Ella es mi mamá: Encuentros del Papa Francisco con María”, del sacerdote brasileño de los Padres de SchoenstattAlexandre Awi Mello, donde recoge opiniones del Papa respecto a las apariciones de la Virgen en Salta, en San Nicolás y en Medjugore.

Capítulo 7: La denuncia

La denuncia por violencia de género alcanza también al obispo emérito, Martín de Elizalde (es el “visitador” del convento), al cura colaborador de la Catedral, Lucio Ajalla y al padre Loyola. La jueza a cargo de la causaes María Carolina Cáceres Moreno. La magistrada dictó medidas preventivas que incluyen una orden de restricción perimetral contra los denunciados para que no se acerquen a menos de 300 metros del convento, donde viven las monjas y ordenó que haya una consigna policial. Fijó además una audiencia para el 3 de mayo pero el Arzobispo se excusó de concurrir y pidió que fuera postergada porque tenía reuniones de la Conferencia Episcopal Argentina. Y finalmente, declaró el lunes último. Para todos los involucrados está vigente un bozal legal: no pueden hablar con la prensa ni abogados de las denunciantes ni de los acusados. Antes de esa imposición, la abogada de las monjas, Claudia Zerda Lamas, –que tiene el símbolo de los pañuelos celestes contra el derecho al aborto que dice Salvemos las dos vidas en su perfil de WhatsApp—declaró a la prensa que el hostigamiento contra las carmelitas venía de larga data pero no dio detalles. Habló de violencia verbal y económica. El arzobispo negó todo.Sin embargo, trascendió, queuna monja habría filmado con un celular un encuentro entreCargnello y la madre superiora, en el que se observan escenas de violencia verbal. Esta sería una de las pruebas presentadas en la justicia.

Capítulo 9: ¿Que dijo María Livia?

“… yo era una mujer casada y madre de tres hijos. Teníamos un hogar, como todos los hogares, éramos una pequeña familia y vivíamos en paz, en un hogar feliz, un hogar común. Y un día mientras estaba rezando el santo rosario, escuché en mi corazón una voz que hablaba… era una voz muy hermosa y sobrenatural”. El fragmento es parte del testimonio dado por Galliano el 12 de julio de 2009 en el salón de ATSA ante “peregrinos” y posteriormente utilizado como relato y síntesis de las apariciones de la virgen.

Capítulo10: Los antecedentes

La denuncia contra Cargnelloy los demás religiosos llegó 45 días después de la condena al obispo emérito de Salta Gustavo Zanchetta a cuatro años y medio de cárcel por abuso sexual simple continuado agravado. Zanchetta está preso desde que terminó el juicio. Además, el año pasado fue condenado otro sacerdote en Salta: Rubén Agustín Rosa Torino recibió una pena de prisión efectiva de 12 años, al encontrarlo autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser ministro de culto reconocido en perjuicio del ex novicio Y.Y. y de la exmonja Valeria Zarza, y abuso sexual simple agravado en perjuicio del exnovicio A.J.A. La Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano, decretó para Rosa Torino la pena máxima, que implica la pérdida del estado clerical. “A partir de la denuncia de violencia de género contra Cargnello salió nuevamente a la luz una pulseada, que enfrenta no solo al arzobispo con las hermanas carmelitas, sino también a los feligreses en Salta, que se debaten entre la obediencia al arzobispo, el misterio en torno a la vidente de la virgen del Cerro y la experiencia de fe que han tenido a través de esa advocación. Lo que no es misterio, son los maltratos, las humillaciones y los insultos del purpurado. Aquí hay un tema alarmante que hace años venimos denunciando y es el maltrato hacia las religiosas”, dijo a Página 12 la exmonjaZarza.

Capítulo 11: Las monjas

Pero volvamos a las carmelitas descalzas. Las monjas viven en clausura. Esto significa que viven separadas del mundo.¿De qué viven? De donaciones, preparan tortas, dulces, tiene huerta, venden rosarios e imágenes de devoción, alquilan además propiedades que recibieron en donación.

Son 18 hermanas. La que menos antigüedad tiene en el convento lleva 30 años de clausura, según contó su abogada. Tienen de 48 años de edad para arriba. Son de distintos lugares del país. ¿Cómo hicieron la denuncia si no pueden saliral tener prohibida la relación con cualquier persona del exterior ajena a la comunidad? La abogadaZerda Lamas contó que hace años va al convento a comprarles tortas y dulces.Y que las escuchó a través del torno, un mecanismo giratorioprovisto de una ventanita a través del cual las monjas de los conventos de clausura reciben cosas. El juzgado que investiga la acusación de violencia de género ordenó que un equipo interdisciplinario les haga el informe de riesgo, previsto en estos casos para evaluar el riesgo de volver a sufrir la misma violencia denunciada. ¿Cómo lo hicieron? Los peritos las escucharon en un espacio del monasterio que se llama locutorio, que tiene rejas de madera, que es donde las religiosas reciben a sus familiares.

La Iglesia Católica se ha caracterizado históricamente por discriminar a las mujeres: en relación al lugar, siempre subalterno, que le da a las religiosas en su estructura, pero también en su postura contraria al uso de anticonceptivos –que no sean los arcaicos métodos naturales, poco seguros-- y al aborto. La resistencia carmelita a obedecer a sus superiores –todos hombres-- marca un quiebre. El vínculo con María Livia Galliano, su esposo empresario y las fundaciones ligadas al turismo religioso, no debería empañar su osadía de hacer escuchar su voz enclaustrada para denunciar por primera vez por violencia de género a un referente de una de las instituciones más patriarcales y machistas de la Humanidad. Si finalmente son parte del montaje de un negocio con la fe, nadie con menos autoridad que la propia jerarquía católica para pretender acallar sus rezos.