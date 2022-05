Los números de la inflación, que no dan tregua, reabrieron el debate por el rol de los monopolios y el modelo de crecimiento. Por un lado, hay funcionarios, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que sostienen que el rol de los grandes grupos es “importante” pero no fundamental en la lucha por los precios. Sin embargo, otras voces se alzan para sugerir una intervención en esta estructura que permita una mejor distribución de la recuperación económica.

En el segundo grupo está el economista Jorge Mancinelli, que en diálogo con AM750 advirtió: “Tenemos un modelo de crecimiento que genera la inflación que estamos viviendo. Y ese modelo funciona a partir de la concentración brutal de la economía”. El especialista no solo pidió cambiar esta dinámica, sino hacerlo de forma “severa”.

Acumulación e inflación

“Apyme hizo un estudio muy interesante que se titula 'Quienes nos aumentan los precios'. En un párrafo que dice que la inflación no puede pensarse por fuera del patrón de crecimiento que prevalece en nuestro país. El patrón de crecimiento es el patrón de acumulación”, comenzó explicando Mancinelli.

En diálogo con El gato escaldado agregó: “Si no hay acumulación, por supuesto, la economía se cae. Esa acumulación, cuando existe, porque es lo que le da la vida, si se lleva al exterior, entonces el sistema en el cual se produce la acumulación, se cae. Ahí está el quiénes son estos personajes que funcionan de acuerdo con esa maquinaria que se montó en la Argentina”.

En este punto, el especialista señaló que “si argentina no tendría la concentración que tiene en su economía, no tendría la inflación que tiene”. Y advirtió que “la crisis de la pandemia y la de la guerra en Ucrania afectaría, pero no de la misma manera”.

Un cambio de paradigma

En este sentido, Mancinelli señaló un cambio de paradigma en la lucha contra la inflación durante el Gobierno de Mauricio Macri: “El proceso inflacionario con Néstor y con Cristina fue manejado con otro criterio y con otro enfoque”.

Explicó: “Su enfoque cambia cuando se reemplaza el acuerdo para que la Argentina sostenga su propia industria y la empresa nacional. Aunque no sea la prevalente, porque hubo un cambio profundo con la dictadura y con el menemismo. Por lo menos se garantizaba la creación de trabajo”.

“Cuando asume Macri, se rompe eso. Y fijémonos en no en los índices de precio. En el 2017 la inflación fue el 25%. En 2018, 31%. 2019 53%. Solo la impunidad que le da a esa gente el sistema de medios hace posible que sigan hablando y circulando por todos lados”, concluyó.