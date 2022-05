El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que en caso de ser electo presidente en 2023 aplicará una reforma laboral y previsional. "Así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina", justificó su propuesta.

"Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles", dijo Larreta. El mandatario porteño agregó que "esto requiere cambiar la legislación". En ese marco, se mostró partidario de un sistema fiscal que "promueva el empleo" y dijo que no es aceptable que "tomar un trabajador cueste una fortuna".

Rodríguez Larreta también argumentó a favor de la reforma del sistema previsional. "Para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio", afirmó.

Cambios en YPF y Aerolíneas

Puesto a enumerar qué haría en caso de acceder a la Presidencia, al cabo de una entrevista en Radio Mitre Rodríguez Larreta también consideró necesario introducir modificaciones en el funcionamiento de algunas empresas públicas. En concreto, citó los casos de YPF y Aerolíneas Argentinas.

Según el jefe de gobierno porteño, la petrolera estatal debería funcionar "puede ser de capitales del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar como una empresa privada". “Es la única manera que se consiguen inversiones e YPF requiere una inversión enorme”, señaló.

Al referirse a la línea aérea de bandera, Rodríguez Larreta reivindicó la política de "cielos abiertos" en materia de vuelos que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri. Dijo que se debe incrementar la competencia en el mercado de cabotaje para que "vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina". "Con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más", insistió y manifestó que hoy Argentina tiene "la mitad de vuelos que en 2019".

Con el agro contra la suba de las retenciones

"No hay que aumentar las retenciones", dijo también Rodríguez Larreta. Claramente en la vereda del lado del sector del agro que incrementó sus ganancias por la guerra entre Rusia y Ucrania, agregó que le "preocupa" que "el Gobierno tenga esa iniciativa" y reiteró que la oposición no acompañará en el Parlamento al Gobierno en caso de que se impulse una suba de las retenciones a las exportaciones de granos.

En materia económica, afirmó que no puede ponerse de acuerdo con un Gobierno que "cree que la inflación se va bajar con el control de precios".

En otro orden, cuestionó al Gobierno al afirmar que "nunca hemos sido tan unitarios como ahora" y expresó que "el kirchnerismo concentró mucho poder en el Gobierno nacional para tenerlos agarrados a todos".

En este sentido, señaló que "hay gobernadores que parecen más delegados del Gobierno nacional que una provincia autónoma".

Al marcar sus diferencias con la Casa Rosada, Rodríguez Larreta manifestó: "Yo con todo el espacio oficialista-kirchnerista no me voy a poner de acuerdo nunca".

"Es gente que eligió cerrar las escuelas y que usó la excusa de la pandemia para abrir las cárceles", opinó el alcalde porteño.

Subrayó que, a su criterio, el Gobierno de Alberto Fernández "cerró la Argentina al mundo y su única relación es con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y tuvo una relación totalmente ambigua con respecto a la invasión rusa en Ucrania".