"A la gente hay que hacerle la vida más fácil, resolverle por lo menos los problemas cotidianos, como por ejemplo este de no encontrar dónde cargar la tarjeta para el colectivo”, dijo Miguel Tessandori, consultado respecto de una nueva iniciativa del bloque Volver a Rosario del Concejo Municipal: que las unidades del Transporte Urbano de Pasajeros cuenten con equipos de recarga de saldo de la Tarjeta Sin Contacto (TSC) por medio de cualquier tarjeta bancaria de crédito o débito. “Lo que proponemos es de muy fácil instrumentación y está contemplado en las condiciones fijadas para la prestación del servicio de transporte urbano, solo depende de la decisión del Ejecutivo”, remarcó el titular de la bancada que también integra la concejala Valeria Schvartz.

“El problema es que seguimos teniendo un intendente que parece más dedicado a comentar la realidad y ponerse siempre en víctima que a tratar de resolver los problemas de la gente. En esto de incorporar un nuevo medio de recarga de las tarjetas del colectivo no hay excusas, no hay a quién echarle la culpa. Solo hace falta actuar, pensar en lo que los vecinos necesitan, escuchar cuáles son sus dificultades de todos los días y cómo solucionarlas”, enfatizó Tessandori, sobre el proyecto de decreto presentado en el Concejo. “A veces siento que la política se alejó tanto de la gente que vive en una burbuja; y por eso más que meterse de lleno a resolver problemas se vuelven analistas y comentaristas de una realidad que no padecen, porque acá el que tiene problemas para viajar en colectivo, el que tiene miedo por su familia, el que padece la trampa de la burocracia, no es el político, es el laburante”, sostuvo el presidente del bloque Volver a Rosario.