La cantante estadounidense H.E.R. será la artista invitada y telonera en los siete shows que dará la banda británica Coldplay los próximos 25, 26, 28 y 29 de octubre, y 1, 2 y 4 de noviembre en el Estadio de River Plate.

A pesar de que no sea tan reconocida en la Argentina, la intérprete de 24 años ya obtuvo cinco premios Grammy de un total de 21 nominaciones a lo largo de su carrera y hasta un premio de la Academia por el sencillo que fue la banda sonora de la película "Judas y el Mesías Negro".

El nombre real de la intérprete es Gabriella Sarmiento Wilson y nació el 27 de noviembre de 1997 en la localidad de Vallejo, en el estado de California. Hija de padres de raíces filipinas y africanas, la joven comenzó a dedicarse a la música a los 10 años, con apariciones mínimas en programas de los Estados Unidos, como Today Show; los premios del canal BET, y programas infantiles de Nickelodeon y Disney Channel.

Sin embargo, no fue hasta el 2016 que firmó su primer contrato discográfico con RCA Records, una división musical de Sony Music. En ese momento, comenzó a presentarse bajo el acrónimo H.E.R., el cual significa en inglés "Having Everything Revealed" (Tener todo revelado, en español).

En sus primeros años profesionales, la artista decidió no mostrarse en público para que "la música hable por si sola", pero mientras ganaba popularidad, no pudo evitar darse a conocer físicamente. De esta manera, en la mayoría de sus apariciones públicas, H.E.R. utilizaba lentes oscuros.

Con ese impulso, lanzó su primer sencillo llamado "Focus", el cual se convirtió en viral luego de que varias celebridades, como la cantante Alicia Keys, la magnate Kylie Jenner y hasta Rihanna, arrancaran a usarlo en videos en sus redes sociales.

Los primeros EPs, GRAMMYs y el Oscar

H.E.R. no lanzó su álbum debut hasta el 2021, pero en los años previos, nunca dejó de publicar música a través de sencillos, colaboraciones y una serie de extended plays (EP).

Su primer mixtape se llamó "H.E.R.", y además de "Focus", contenía la reconocida balada "Best Part", con la colaboración de su colega canadiense Daniel Caesar, que cosechó más de 855 millones de reproducciones en Spotify. El exitoso sencillo fue seis veces disco de platino en EEUU.



A este trabajo exitoso, se le sumaron cinco nominaciones a los GRAMMYs de 2019, de los cuales ganó dos: "Mejor R&B Performance" por "Best Part" y "Mejor Álbum R&B" por su primer compilado. En total, recibió 21 nominaciones y obtuvo cinco premios hasta 2022.

En 2021, finalmente salió a la luz su disco "Back of My Mind", que incluyó los exitosos temas "Slide" con la participación del rapero YG, "Damage", y "Come Through", con Chris Brown.

Pero todo mejoró cuando ganó la estatuilla a "Mejor Canción Original" para la entrega 93º de los Oscar, por el sencillo "Fight For You", que sirvió de banda sonora para la película "Judas y el Mesías Negro", el largometraje que relató los sucesos reales que llevaron al asesinato del presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra en Chicago, Fred Hampton, a manos del FBI y la policía de Chicago, a finales de la década de 1960.

Las 5 mejores canciones de H.E.R.

" Focus ": el primer sencillo de la artista californiana en su primer contrato con Sony y que fue utilizada por decena de celebridades, convirtiendo al tema en viral. La letra trata sobre como la cantante quiere obtener el afecto y la atención de su pareja, y al momento de darse por vencida en la relación, remarca que siente una profunda sensación de amor que no puede dejar de lado.

": el primer sencillo de la artista californiana en su primer contrato con Sony y que fue utilizada por decena de celebridades, convirtiendo al tema en viral. La letra trata sobre como la cantante quiere obtener el afecto y la atención de su pareja, y al momento de darse por vencida en la relación, remarca que siente una profunda sensación de amor que no puede dejar de lado. " Best Part ": la colaboración con el canadiense Daniel Caesar cosechó 855 millones de reproducciones en Spotify y es una de las más reconocidas de su repertorio. La canción describe la intensidad con la que los cantantes valoran a sus parejas.

" Slide ": una de las canciones más urbanas de H.E.R, que cuenta con versos del rapero californiano YG. La letra trata sobre dos perspectivas del amor: una más romántica y otra, sexual.

" Closer ": la canción pertenece a la rapera Saweetie y H.E.R. colabora con su voz en el estribillo. El tema tiene influencias del género disco/pop y fue descrita como "un himno de solteros confiados para el Día de los Enamorados".

"Fight for You": el sencillo ganador del Óscar a "Mejor Canción Original" en 2021, la cual perteneció al soundtrack de la película "Judas y el Mesías Negro".

Dónde comprar y cuánto salen las entradas de Coldplay

Las entradas para los siete conciertos que la banda liderada por Chris Martin va a ofrecer en Argentina se encuentran agotadas en las plataformas oficiales de venta. Los precios de las entradas variaron entre los $8000 para una platea Sivori Alta a los $19.500 de una entrada para el campo delantero, la ubicación más cercana al escenario. A esos montos se le sumaron los cargos por servicio.