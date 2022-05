La portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, se refirió en su conferencia de prensa matinal a la información que develó Página I12 de que luego de una cena de Alberto Fernández en Olivos con Luis Pagani, la empresa Arcor subió los precios un 10 por ciento. "Las negras también juegan", explicó en una posición que no aclaró el hecho en sí pero dejó entrever que hay dinámicas empresarias que el Gobierno no tiene capacidad de neutralizar. Según publicó este diario, pocas horas después de esa comida, de la que también participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, la firma aumentó el precio de fideos, mermeladas y algunos lácteos.

"Decir que hubo una reunión y al otro día un aumento de precios es un poco caricaturizar una situación que seguramente no se dio de esa manera", inició la portavoz ante la consulta de la prensa. Y agregó que "el Presidente cree que en las situaciones coomplejas hay que buscar el mayor nivel de consensos y acuerdos. Lo hacemos al mismo tiempo que ponemos todas las herramientas que tiene el Estado para controlar lo que haya tener que controlar, combatir la inflación. Este diálogo y este consenso imponen que si este diálogo no se cumple, hay que actuar con la firmeza necesaria". A continuación, blanqueó que "sí entendemos que en estas conversaciones... como se suele decir... "las negras también juegan". En esas conversaciones también hay que ver otros temas que pueden ayudar para que los precios no impacten".

Por último, Cerruti aseveró que "sabemos que tenemos inflación de dos dígitos hace años pero tampoco podemos desconocer que la inflación es el tema mundial y está golpeando a todos los países. Desde el Estado estamos usando todas las herramientas".