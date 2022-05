La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en abril una suba de 10,7% respecto del nivel de un año antes, al sumar 2566 registros, informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El monto total de las transacciones fue $41.888 millones, con un monto medio por operación de $16.324.411 (137.538 dólares al tipo de cambio oficial promedio). En abril tan sólo hubo 115 escrituras formalizadas con hipoteca y totalizaron 438 en el cuatrimestre, 14,4% menos que en 2021. Jorge de Bártolo, presidente del Colegio, señaló: “Cerramos un primer cuatrimestre con un ciclo que no termina de despegar claramente, ya que dos meses dieron positivos y dos a la baja frente a 2021. Pero si miramos la serie amplia, indica que estamos en niveles muy bajos de actividad. Es alentador esta pequeña suba intermensual, pero también debemos remarcar que no hay incentivos para el cierre de operaciones y es una tendencia que ya lleva cuatro años. No dejamos de buscar alternativas que aporten a una salida para el sector”.