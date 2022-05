Es la despedida de una leyenda del rock progresivo: a los 72 años, murió Alan White, baterista de Yes durante cincuenta años de carrera y colaborador de John Lennon y George Harrison en emprendimientos solistas. “En su vida y sus seis décadas de carrera, Alan fue muchas cosas para mucha gente: una estrella de rock certificada para los fans de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que le conocieron”, señala el comunicado dado a conocer por la familia, que señala que el músico murió en su casa de Seattle, Estados Unidos.



Con formación multiinstrumentista, White se relacionó con los ex Beatles en 1969, cuando John Lennon lo invitó a formar parte de la Plastic Ono Band y a grabar en su esencial disco Imagine. Ese vínculo se extendió a una colaboración con Harrison en All Things Must Pass, pero para el músico llegaría un desafío aún mayor en 1972, cuando la partida de Bill Bruford llevó a que Yes le ofreciera el puesto tras los parches.

Desde el disco en vivo Yessongs en adelante, entonces, White terminó convirtiéndose en el miembro más longevo de la banda sinfónica. Debido a sus problemas de salud, la banda ya había anunciado que en su gira 2022 el baterista sería reemplazado por Jay Schellen, quien ya lo había suplantado en el pasado cuando debió tomar una pausa por una operación de espalda.