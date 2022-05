El impuesto a las Ganancias volvió a mostrar diferencias internas en el Gobierno con una nueva carta del titular de Diputados, Sergio Massa, en la que le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, subir de manera urgente el piso para pagar el tributo y hacerlo además antes de los aguinaldos. La misiva es la segunda en tres semanas y responde a que no había habido aún respuestas concretas por parte de Economía al pedido. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, habló de que "en los próximos días habrá novedades", mientras que desde Economía deslizaron la posibilidad de que no sólo se suba el piso sino que además se eximan los aguinaldos del pago del tributo. Después de esos cruces, finalmente el Ejecutivo decidió presentar mañana a las 11.30 los cambios en el tributo.

Vale decir que este pedido de Massa debe leerse además en clave política como un dardo a Guzmán, que viene recibiendo en las últimas horas mensajes de este estilo desde diferentes sectores de la interna. Hasta se deslizó a la prensa que la Secretaría de Comercio, cuyo nuevo titular responde al ministro, pensaba en dejar sin efecto los fideicomisos del trigo. Una versión rechazada de plano en Hacienda. Además, está en línea con misivas anteriores del kirchnerismo que deslizaron la necesidad de cambios y nuevas medidas, que finalmente se terminaron cristalizando luego de las mismas. El caso más emblemático, el adelanto de las cuotas del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que pidiera Máximo Kirchner.

La nueva carta de Massa puntualizó que en base a una evaluación de técnicos de su equipo, se incrementó fuerte la cantidad de trabajadores y jubilados que en los dos últimos meses entraron a pagar Ganancias. Detalló en este sentido que al mes de febrero, la cantidad de trabajadores que pagaban ascendía a 742.964, pasando a 847.878 en abril, lo que representa una suba del 14 por ciento. "El salario no es Ganancia", citó Massa en un acto en el conurbano bonaerense haciendo gala de uno de sus históricos caballitos de batalla, y aclaró que pidió cambiar el piso de manera urgente para que siga generándose "sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional".

Puesto en números, en 2021, el piso salarial de 150.000 pesos, luego ajustado a 175.000, permitió que 1,5 millones de trabajadores dejaran de pagar Ganancias. Luego, por las variaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Poder Ejecutivo para incrementar las deducciones del impuesto durante el año fiscal 2022. En enero del corriente se instaló en 225 mil pesos y se especula con que desde junio sería de 265 mil pesos. Con todo esto, Massa busca que sólo paguen el tributo el 10 por ciento de los contribuyentes con mayores ingresos.

La versión de Economía y el Gobierno

Por la mañana, en su habitual conferencia de prensa, Cerruti adelantó que "en los próximos días" habrá novedades sobre la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, luego de darse a conocer la carta de Massa. La funcionaria apuntó que Massa y Guzmán "han conversado en los últimos días" al respecto y que ayer el legislador "insistió con el tema y efectivamente (la adecuación del piso) va a suceder en los próximos días".

La portavoz criticó además la postura de la oposición al señalar que "otros hicieron campañas para terminar con el impuesto y en cuatro años de gobierno no hicieron nada", pero que la actual administración del presidente Alberto Fernández "se comprometió a subir" el mínimo no imponible de la denominada cuarta categoría "y cumplió".

Si bien ya en la primera carta de Massa Guzmán había explicado que era "una obviedad" el retoque del piso de Ganancias, se demoraba el cambio y se sabía poco. De hecho, fue el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quien había adelantado en una nota con Futurock los tiempos de la modificación. Recordó Arias que el aumento del mínimo ya se adelantó el año pasado y en vez de hacerse en enero de 2022 se hizo entre septiembre y octubre. Y precisó que “acá se haría lo mismo: la vez pasada lo adelantamos 3 meses, acá lo estaríamos adelantando 6 ó 7 meses”, señaló. Arias explicó que “como el ajuste se hace para atrás, cuando hay un crecimiento salarial mayor al esperado, puede que aumente la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias, pero nosotros no queremos que aumente la cantidad de trabajadores que paga Ganancias”.

En la misma línea que la portavoz del Presidente, fuentes del ministerio de Economía salieron a explicar en off the récord que "el proyecto de decreto que se está impulsando para actualizar el tope a partir del que se tributa el impuesto a las ganancias de las personas humanas comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original de acuerdo a las proyecciones actualizadas de salarios y, además, la exención de la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario, para ese universo de contribuyentes, dado que la medida entrará en vigencia en el mes de junio. Es decir, además de la exención en el sueldo anual complementario también se amplía el límite para que los trabajadores en relación de dependencia beneficiados no tributen el impuesto a las ganancias.”