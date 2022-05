Más de mil militantes de movimientos barriales y piqueteros, Polo Obrero, el MTR, MTL y la Organización 17 de Noviembre, se apostaron ayer por la mañana en las puertas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la calle Jujuy, para reclamar que el organismo contemple la posibilidad de incluir a nuevos beneficiarios del Refuerzo de Ingresos que dispuso el gobierno Nacional, y exigir que unos 4 mil, que fueron rechazados por algún motivo, sean reincorporados.

Según los organizadores de la movilización, que se realizó en las grandes ciudades del país, la ANSES está dejando afuera del cobro “a millones de personas que solicitaron el bono” y que lo necesitan por distintos motivos.

Del total de inscriptas, más de 4 millones de personas fueron rechazadas, y resultaron beneficiadas 2 millones menos que en el último Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para la referente del Polo Obrero y ex legisladora salteña, Gabriela Cerrano, todas las personas que fueron rechazadas deben ser incorporadas y cobrar el refuerzo “porque consideramos que es un ajuste que no corresponde y que es muy necesaria para la población”. Además, sostuvo que detectaron errores administrativos de la ANSES, como el rechazo de gente a la que le contestaban que se les denegaba el beneficio por haber viajado al exterior “cuando nunca salieron ni de la provincia”. Otras porque supuestamente no tenían un domicilio constatable, o porque figuraban en la obra social de un tercero, “cuando la mayoría son empleadas de casas particulares que incluso figuran en las bases de datos del organismo y saben qué necesidades tienen”.

Desde el sector presentaron una planilla a las autoridades locales en donde figuran unas 4.000 personas que se encontraban en esa misma situación y que desde las organizaciones de base exigen se las inscriba y reciban el aporte de $18 mil destinado a tal fin.

Cerrano contó que la misma movilización se realizó en otras ciudades de la provincia, como en Joaquín V. González, en donde “la situación es alarmante porque están con 2G en la mayoría de los pueblos y por lo tanto no se pudo anotar”. En esos casos, solicitaron que se realice un nuevo empadronamiento de manera presencial.

La referenta consideró que la inflación de las últimas semanas genera desesperación en los sectores más empobrecidos de la sociedad, y que “necesitan ese dinero para comprarse algo de mercadería, o pagar la luz”. Aunque aclaró que en esta oportunidad, la ayuda vino devaluada: “el anterior IFE fue en 3 pagos de $10 mil y éste son 2 de $9 mil, cuando en el medio hubo una inflación del 100%”.

La militante del PO, expresó que el gobierno debe tener una decisión más férrea y avanzar con el esquema de retenciones para los exportadores, así como con el impuesto a las riquezas inesperadas en la actual contexto de guerra en el este europeo. “El acuerdo con el Fondo Monetario sí nos lo impone, pero parece que le falta valor cuando tiene que avanzar contra los ricos”, dijo Cerrano, quien también fustigó a la oposición “que se sube a los tractores para defender los intereses de todos esos empresarios del campo que no quieren pagar nada a pesar que sus ingresos son en dólares, mientras los del trabajador son en pesos”.

488 mil Salteños ya lo cobraron

En tanto, desde ANSES se informó que solo para la provincia de Salta, fueron 488 mil los beneficiarios del Refuerzo de Ingresos. 300 mil son trabajadores informales, empleados de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B los que percibirán durante este mes la primera cuota de $9 mil pesos, mientras en junio recibirán la segunda del mismo monto.

Además 188 mil jubilados y pensionados con ingresos mensuales inferiores a 2 haberes mínimos, ya cobraron junto con sus haberes de mayo el importe de $12 mil, que se suma al bono de $6 mil de abril para quienes reciben una jubilación mínima.

El dato no pasó desapercibido para el titular del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la universidad Nacional de Salta, Jorge Paz, quien advirtió que si ese es el número de personas beneficiadas, a las que habría que sumarle otro porcentaje que fue rechazado por algún motivo pero que lo necesitaría, es alarmante en cuanto a la situación que están atravesando los salteños en edad de trabajar.

Paz explicó que el mundo laboral en la provincia es de unas 515 mil personas que contestaron que tienen algún tipo de trabajo en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos que se realiza en localidades de más de 2 mil habitantes. Ese mismo estudio, arroja que la Población Económicamente Activa es de unas 555 mil. Por lo que consideró que si de ese número cobraron 488 mil, “estamos hablando de más del 80%”. Y con respecto al total de personas mayores de 18 años llega al 56%, ya que la población adulta es de unas 870 mil personas.

Lo que una vez más ratifica las falencias del mercado laboral local, con un alto nivel de trabajo informal o precario, con salarios por debajo de la mínima, sumados a la desocupación que rige en Salta.