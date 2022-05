DOMINGO 29

TEATRO



Yuna soy yo La famosa artista plástica Yuna Riglos, a lo largo del discurso con el que da por inaugurada la retrospectiva de su obra, es tomada por sus recuerdos y los personajes que marcaron su vida. Se trata de la adaptación de Las primas, de Aurora Venturini, que reflejaba el mundo tortuoso de una familia disfuncional. Ahora en formato unipersonal, la actriz encarna, según Peña, a "una Yuna que ha llegado adonde quería llegar, más madura que la que contaba lo mismo en la novela". Es la segunda versión teatral del libro que ganó el concurso de novela de Página/12 en 2007. Dirige Horacio Peña.

A las 19, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada; $1200.

Mi hijo sólo camina un poco más lento El Conti presenta la celebrada obra de Guillermo Cacace. Es el día del cumpleaños de Branko. A instancias de este festejo se desencadenan una serie de acontecimientos que revelan un singular funcionamiento familiar. Lo desopilante, lo hostil, lo tierno irá entretejiendo una trama entrañable. Basada en la obra de Ivor Martinic, el elenco está compuesto por Alejandro Guerscovich, Paula Fernandez Mbarak, Antonio Bax y Romina Padoan, entre otros.

A las 19, en el Centro Cultura de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Pundonor Andrea Garrote y Rafael Spregelburd dirigen este monólogo interpretado por Claudia Pérez Espinosa: una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, redimirse. En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable.

A las 18, en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entrada: $2200.

Bailan las almas en llantas Les pibes en llantas rompen la pista de baile, batallan freestyle y corren a pique por las calles. Ahí, donde se juega el hambre, las casas del poder negocian con la Ley. Una noche, Valu y Julio bailan una cumbia y ya nada seguirá igual. Sus cuerpos arrojados al deseo, harán posible hasta lo imposible, para torcer sus vidas en desgracia. Actúan Camila Conte Roberts, Daniel Begino, Federico Martínez, Fran Bert y Jesús Catalino, entre otros. La dirección está a cargo de Pilar Ruiz.

A las 17, en el Teatro del Pueblo,Lavalle 3636. Entrada: $1200.

CINE

Al cinema El ciclo de cine del CCK presenta No odiarás, de Mauro Mancini (Our Secret). En una ciudad centroeuropea que combina una historia heterogénea, diferentes etnias y una antigua comunidad judía, vive Simone Segre, un cirujano de origen judío. Un día, Simone rescata a una víctima de un conductor que se da a la fuga; pero cuando descubre un tatuaje nazi en el hombre, lo abandona. Sin embargo, la culpa lo lleva a localizar a la familia neonazi: Marica, Marcello y Paolo. Llegará la noche en que Marica llamará a la puerta de Simone para obligarlo a afrontar las consecuencias de sus actos. Con Luca Zunic y Sara Serraiocco.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

LUNES 30

CINE



Félicité Libre y orgullosa, el personaje trabaja todas las noches como cantante en un bar en Kinshasa. Su vida cambia cuando su hijo de 14 años es víctima de un accidente de motocicleta. Para salvarlo, comienza una frenética carrera por las calles de una eléctrica Kinshasa, todo un mundo de música y sueños. Hace tiempo se necesitaba una presencia femenina como Félicité en la pantalla grande. De voluntad fuerte y vulnerable, juguetona y vehemente: tal es el personaje en la ganadora del Silver Bear de Gomis. Una película de sensualidad exuberante y música fascinante. Con la dirección de Alain Gomis (Today, Rewind & Play). Actúan Gaetan Claudia y Veró Tshanda Beya Mputu.

Disponible a través de MUBI.

Rescatate con los pibes La película recorre la historia reciente de las luchas de estudiantes secundarios de CABA y reconstruye desde el año 2010 una década de organización en defensa de la educación pública. Las voces de las y los protagonistas junto al registro directo de las diversas experiencias en movilizaciones, tomas y actividades varias, enfrentan y cuestionan la imagen instalada por los medios masivos de comunicación. El film, dirigido por Marcos Coria y Mariano Corbacho surge como correlato del primer documental de ambos, 70 y Pico, encargado de pensar el rol del movimiento estudiantil universitario durante el período 1966-1983.

A las 15, en el Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Madre baile La película de Carolina Rojo es un recorrido por el origen etno - musical del cuarteto y un repaso audiovisual por los bailes de ayer y de hoy, en donde la artista y compositora Vivi Pozzebón invita a una reflexión sobre el rol de la mujer en el género, desde sus orígenes en las manos de Leonor Marzano a la actualidad. Madre baile cuenta con la participación de Eduardo Gelfo, Carlitos “Pueblo” Rolán, Marta Gelfo, Martín Rolán, Negro Videla, Miguel Puch y Martín Rosel, entre otros.

Disponible a través de Comunidadcinéfila.org

TEATRO

Nosotros nunca moriremos Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. En ese lugar calmo, transitarán los primeros tiempos del duelo. Rodrigo se irá asomando al dolor de los adultos y de manera imperceptible irá dejando la infancia. Su madre intentará revelar los misterios de esa muerte. Una película diáfana, con melancolía y un leve humor, con personajes solitarios que intentan brindar algo de afecto. Una historia suspendida en el tiempo, en la flotación de los lugares perdidos de provincia. Con Brian Alba, Romina Escobar, Jésica Frickel, Giovanni Pelizzari y Rodrigo Santana. Dirige Eduardo Crespo.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

ARTE

Episodios textiles La exposición Aó presenta 16 trabajos producidos entre 1993 y 2022 que recuperan prácticas textiles en la obra de diez artistas estrechamente vinculados con el Paraguay: Marcos Benítez, Félix Cardozo, Claudia Casarino, Feliciano Centurión, Arnaldo Cristaldo, Ricardo Migliorisi, Mónica Millán, Osvaldo Salerno, Joaquín Sánchez y Karina Yaluk. Algunos de ellos adoptan tipos tradicionales de tejido (como el ñandutí, el aó po’í, el poyví y el encaje yú, de hondas raíces precoloniales y coloniales) para explorar en tiempo presente cuestiones locales. Curada por Lía Colombino.

Hasta el 2 de agosto, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $700.

MARTES 31

CINE

Sex Symbol La sala Leopoldo Lugones presenta el ciclo dedicado a Mae West. El programa está integrado por los seis primeros largometrajes de la celebrada actriz neoyorquina, que supo brillar en el comienzo del período sonoro. En esta fecha se proyectará Noche tras noche, de Archie Mayo (El diablo y yo, El bosque petrificado). Aquí a West la acompañan George Raft y Constance Cummings. En plena ley seca, un exboxeador compra un bar de primera clase y se enamora de una muchacha de la alta sociedad, que desconoce su pasado. Las complicaciones no tardan en apilarse cuando aparecen algunas ex novias de sus días de boxeo.

A las 15, 18 y 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

Comparsa Durante cuatro meses, un grupo de hombres forman una campaña de esquila: la Comparsa. En la travesía, la organización y la rutina los exime del peligro al que se exponen ante la hostilidad del clima patagónico, el silencio y el desarraigo. Con la lana puesta en el mercado, la temporada finaliza y la tarea de los esquiladores queda en pausa hasta el año siguiente. Este es el primer largometraje de Luciana Radeland Luciana, fue seleccionado para el Taller Andino de Ibermedia, como también fue parte del concurso Raymundo Gleyzer, Baqlab, Talents BA, BoliviaLab y MardocLab.

Disponible a través de Cine.ar

TEATRO

Después del atardecer Ángela y Teo no se ven desde hace veinte años. Al regresar a Italia, ella irrumpe una vez más en la vida de él, disparando un encuentro que vuelve a poner a la ex pareja en jaque, profundizando viejas heridas de un amor trunco. Con las horas contadas, lxs protagonistas, encarnados por Mónica Antonópulos y Gerardo Chendo, vuelven a darse una oportunidad. Después del atardecer es una obra de recorrido donde los personajes se desplazan por distintos espacios del centro cultural. Dirige Franco Verdoia.

A las 19 y 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

El color en tránsito Dice el texto curatorial de Julián Mizrahi: “Martín Reyna habla con una sensibilidad extrema de la forma y del color, consolidando su indivisibilidad de ese concepto neurálgico en su obra. Martín no es sólo un gran observador, sino que también es un recipiente de nuevas metodologías, característica no siempre usual en los artistas. Con frecuencia hablamos sobre la importancia de la técnica que maneja a la perfección, la pintura.”

Hasta el 2 de mayo, en Galería del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

MÚSICA

Íntimo El ciclo de música de El Cultural San Martín invita a los artistas a explorar y experimentar los diferentes géneros (jazz fusión, folklore transgénero, gimpsy klezmer y otros) abrazados por el calor de la cercanía con el público. Está integrado por artistas estudiantes y egresados de los Conservatorios de Música Manuel de Falla y Ástor Piazzolla. Madiba, la banda que se presentará esta noche, se caracteriza por sus enérgicas presentaciones en vivo, en las cuales sus canciones introducen al público en un espectáculo único, con un clima donde la puesta en escena tiene una clara premisa: música por y para animales.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

MIÉRCOLES 1

MÚSICA

Detrás del río En marzo de 2020, días antes de que se declarara la cuarentena en la Argentina, se editó el primer disco de Jaguar. Este álbum, que no pudo presentarse de manera oficial, fue la última grabación de Rodolfo García, baterista histórico del rock argentino, cincuenta años después de su debut con el primer LP de Almendra. En mayo de 2021 la partida de Rodo dejó al cuarteto sin un protagonista fundamental. Ahora, el grupo, con Lito Epumer, Dhani Ferrón y Julián Gancberg, tocará el álbum entero con cinco bateristas invitados: Sergio Verdinelli, Andrea Álvarez, Gustavo Spinetta, Daniel Colombres y Javier Malosetti.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Facundo Ramírez El músico, pianista, compositor, actor y director de teatro presenta su show Piano argentino. En su carrera musical ha editado seis discos. Dirigió tres obras de teatro, y como actor participó en nueve obras y una película de cine.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $1500.

CINE

Festival de Cine Político Durante tres jornadas, en el sexto piso del Kirchner se proyectan dos competencias de cortometrajes y una selección de documentales, cortos y mediometrajes de realizadores y realizadoras de América y Europa. La tarde de hoy será el turno de Mari, de Mariana Turkieh y Adriana Yurcovich. Una mujer deja a su marido maltratador y pide refugio en la casa de Adriana, donde trabaja como empleada doméstica desde hace muchos años. A pesar de presiones sociales y familiares, recupera su voz y su voluntad largamente reprimidas, vincula su experiencia personal con una problemática colectiva y se redescubre; al mismo tiempo, cambia la relación con Adriana y su familia. La proyección se complementa con el corto Todos tipos trans, de Sabino Jerónimo Gazzaniga.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Nabucco Esta obra fue el primer gran éxito de la carrera de Verdi gracias a su música cautivadora y a una trama que atrapó la imaginación del público. En ella abordó el género de las óperas bíblicas, atraído por una historia romántica que mezclaba personajes individuales con un protagonista colectivo. Esta nueva producción estará a cargo de Stefano Poda, quien reúne las funciones de director de escena, escenógrafo, figurinista, diseñador de luces y coreógrafo. El estreno latinoamericano se produjo en el Teatro Colón en 1914 con la Compañía y dirección de Tulio Serafín. Los intérpretes son Guadalupe Barrientos, Mariana Carnovali, Sebastián Catana, Gabriel Centeno, Cristian De marco y Mario De Salvo, entre otros.

A las 20, en el Teatro Colón, Cerrito 618. Entrada: desde $1850.

ARTE



Casa tomada Esta es la primera exhibición retrospectiva de Gaspar Libedinsky. La muestra, que reúne más de diez años de producción de este artista y arquitecto argentino, propone un recorrido inmersivo e interactivo por los salones, patios y jardines del museo. Las obras de Libedinsky dialogan con la arquitectura monumental del Palacio Errázuriz Alvear, a la vez que generan espacios de cercanía e intimidad e invitan a reflexionar sobre los límites entre arte y diseño.

En el Museo de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

JUEVES 2

ARTE

Ni tan POPular Dice el texto curatorial de Patricia Rizzo: “Algunos de los lugares que aparecen en las fotografías de Barbi Arcuschin podrían adivinarse, pero se trata de un registro ecléctico y variopinto que le resta importancia a ese aspecto. Las imágenes pudieron haber sido captadas en cualquier sitio, ciudad, medio de transporte, interior de algún local decadente o en un atractivo entorno veraniego. No es eso lo que importa, sino el destello de la situación. Un momento detenido en el que la artista señala una postura, una mirada, una condición, circunstancia o elemento disonante, llamativo, a veces perturbador.”

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

ETCÉTERA

Libertinaje gráfico El diseño es una disciplina que supone la mayoría de las veces la existencia de un “cliente’’, de una demanda, de una directiva para crear objetos con funcionalidad y dentro de ciertos límites. ¿Hay rendijas para ejercer la libertad creativa en un trabajo por encargo? ¿Y qué pasa, qué nuevos problemas aparecen, cuando se trabaja sin encargo, sin jefes, sin hoja de ruta? El destaller, que dicta Alejandro Ros, está dirigido a todo público.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Astor, nosotros Se estrena el nuevo espectáculo de la compañía de Leonardo Cuello, referente indiscutido del tango escenario y uno de los coreógrafos más destacados de la actualidad. Con motivo del cumplimiento de los 100 años del nacimiento del músico argentino, la obra propone su celebración a través de esta monumental obra de tango danza en viaje al interior del universo piazzolleano. El show combina danza moderna y tango en una propuesta escénica con música del bandoneonista argentino e imágenes visuales de suma riqueza poética. Componen el cuerpo de baile Ayelén Álvarez Miño, Laura Zaracho, Marilú Leopardi, Julia Urruty y Jimena Calarco, entre otros.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $2400.

CINE

Rancho Después de tener su premiere mundial en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, donde obtuvo un premio a la Mejor Ópera Prima, podrá verse en salas el primer largometraje del realizador argentino Pedro Speroni. A través de un registro empático y un montaje preciso, Rancho observa de manera invisible en una cárcel de máxima seguridad argentina gestos, roces y momentos únicos que ayudan a construir una historia coral de personajes a los que no sólo los une la prisión, sino la violencia y la marginalidad en la que crecieron.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

Reloj, soledad Este largometraje se consagra como la más clásica de todas las películas de César González (Atenas, Lluvia de jaulas). Construida en colaboración directa con la magnética protagonista Nadine Cifre, quien figura también como coguionista, coeditora y coproductora, narra la historia de una joven que vive sola y en condiciones bastante precarias en el sur del conurbano bonaerense. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus vecinos, ella tiene un empleo en blanco como empleada de limpieza en una enorme imprenta.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $250.

VIERNES 3

ARTE

Fricciones La palabra fricción proviene del latín frictio y remite al efecto de rozar dos cuerpos. En el preciso momento del roce los dos cuerpos se transforman mutuamente, y es ese instante de mutación el que se propone investigar Luciana Lamothe, al provocar la fricción del cuerpo de los materiales con el cuerpo de lxs performers, de lxs espectadores, y de la artista. La obra de Lamothe se ha caracterizado por un funcionalismo descarado, en el cual las herramientas son protagonistas, la acción imprescindible y el autor, un misterio. Sus acciones ponen de manifiesto su intencionalidad sin ninguna inhibición.

Hasta el 12 de junio, en Galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

MÚSICA

Leo Maslíah El artista presenta un recital de piano con un repertorio ecléctico que comprende obras propias y ajenas, populares e impopulares, posmodernas y preantiguas, textuales y versionadas. Muchas de las piezas están grabadas en versiones iguales o distintas en algunos de sus más de cuarenta discos y otras son inéditas. Algunas fueron presentadas en festivales de piano en ciudades de Uruguay, Argentina y Colombia, y otras solamente en situaciones de entrecasa.

A las 21, en La Scala de San Telmo, Pasaje Giuffra 371. Entrada: $1500.

Julián Mourin A fines de 2020, Julián Mourin estrenó Los diamantes, un disco con nueve canciones inspiradas en viajes, aventuras y en las relaciones humanas. Con el foco puesto en la voz y la guitarra, las piezas –profundas, frescas y juguetonas– traspasaron el género canción gracias a exquisitos arreglos para vientos y guitarra eléctrica, así como también gracias a los aportes realizados por los invitados de lujo, entre los que destacan Fernando Samalea, Adrián Berra y la artista japonesa Uri Nakayama, entre otrxs. La presentación oficial de Los diamantes será con banda completa (Chitrili en batería, Ine Maguire en voces, Pupú Colina en bajo, Jeanette Nenezian en trompeta y Julian Mourin en guitarra, teclado y voces).

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1000.

TEATRO

La fiebre Fiebre es una tortuga chiquita. Azucena es una mujer que se rehabilita en la casa de un tío hosco con la única compañía de Fiebre, con la cual conversa. Azucena es la que se intoxica en un campo y transgrede los límites de la extravagancia y la gracia, poniéndose agresiva y paranoica con sus amigos. También es la que emprende una caminata desde Padua hasta la Estación de Once siguiendo el recorrido del tren, como un peregrinaje hacia la nada. Azucena yace en la cama de un hospital y dialoga con su madre y con su hija sin poder establecer un vínculo amoroso con ninguna de ellas. De la lucidez extrema a la locura, nada puede salvarla de sí misma. Con dirección de Mariana Chaud la obra está protagonizada por Julieta Zylberberg.

A las 21, en Nün teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419.. Entrada: $1500.

Paraguay La obra presenta una historia musical atravesada por la melodía del sueño americano. Dos mujeres emprenden un viaje hacia la libertad. Tendrán que atravesar desafíos mágicos para poder llegar a la Tierra Prometida. Actúan: Olivia Daiez, Manuela Martínez, Migue Canevari y Mariano Saborido. La dirección es de Paula Grinszpan y Lucía Maciel.

A las 22, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $1200.

SÁBADO 4

MÚSICA

Jeff Berlin El legendario bajista estadounidense, quien más allá de su virtuosismo ha incorporado importantes innovaciones al instrumento, se presentará en formato de trío junto a Mariano Agustoni en piano y Quintino Cinalli en batería. Músico invitado: Sebastián Valsecchi en guitarra. En su extensa carrera ha participado en actuaciones y grabaciones con estrellas como John Mc Laughlin, Billy Cobham, Scott Henderson, Pat Martino, Yes, Toots Thielemans y Bill Bruford, entre otros.

A las 20 y a las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $3200.

Joystick Luego de su gran paso por el Quilmes Rock, Joystick se presentará en La Tangente para despedir oficialmente su segundo álbum de estudio Licores furiosos. Con un show colmado de guitarras explosivas, coros vibrantes y un sonido muy análogo, la banda pone fin a su etapa "furiosa" y marcará el inicio de una nueva con el lanzamiento de su tercer disco. La banda santafesina comenzó a componer sus letras de una forma cada vez más elaborada y la experimentación musical viró de los recursos electrónicos del pop a elementos del funk, conformando un sonido sólido de identidad propia que hoy encuentra público donde poder compartirlo.

A las 19, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1800.

Esquinas y fugas Este repertorio es un periplo musical a través de distintos barrios de una ciudad imaginaria. Cada momento musical de la suite evoca una historia ligada íntimamente a los barrios de esta ciudad mítica donde el tango reina en todas las esquinas. Lo que propone el músico Gerardo Jerez Le Cam, a través de las diferentes piezas, es un itinerario en forma de fuga hacia el interior del alma de la ciudad, hacia una infancia perdida y caminos olvidados, recuperados, tal vez, gracias a nuestros sueños musicales.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

ETCÉTERA

Guerra de guerrillas ¿Cómo fomentar la independencia cultural y la libertad de criterio en la creación escénica, prescindiendo de los paradigmas culturales preestablecidos? En estos encuentros se buscará trabajar la dirección, actuación, voz, musicalización y dramaturgia desde una pequeña escena. Y reflexionar sobre ella para resolver temas básicos de la teatralidad desde el desaprendizaje e independencia de métodos. El destaller, que dicta la compositora y docente Carmen Baliero, consta de un encuentro intensivo teórico-práctico grupal, que se dicta en dos ocasiones.

A las 16, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Una fiesta en mi cabeza Un slow motion infinito y voraz que detiene todo cuando ya sabés que estás a punto de chocar y que ya es tarde para volantear. Una fiesta en mi cabeza es eso, una percepción del tiempo distorsionada, el microsegundo eterno y detenido de un accidente automovilístico fatal en la ruta que más que llevarlos a la costa, lleva a los personajes a un limbo en el que no hay vuelta atrás. Esperando conocer lo trágico o lo feliz de su final, se provocan mutuamente para que, en el caso de morirse y no zafar, no se quede ninguna sin nada por soltar. Intérpretes Celeste Abancini (quien además dirige), Camila Lodico, Marina Sanchez

A las 19.30, en Silencio de Negras, Luis Sáenz Peña 663. Entrada: desde $800.

