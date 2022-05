Arrugas



2007

El gran best seller de Paco Roca vendió más de 60 mil ejemplares, tuvo 16 ediciones –rarísimo en el mundo del cómic–, fue adaptado al cine con una película homónima que ganó dos Premios Goya y además le valió el Premio Nacional de Comic en España. El libro fue traducido a varios idiomas y catapultó al autor al circuito internacional –algo que no suele ser tan común, partiendo de un medio siempre postergado, pero que él usualmente se ocupa de celebrar con entusiasmo–, además fraguó su tema recurrente de trabajo: el paso del tiempo y el rescate del pasado. Arrugas llamó la atención de los lectores en su momento por desembarazarse de la visión común, y quizás más condescendiente, que en general se tiene sobre la vejez, poniendo a los ancianos como protagonistas, no actores de relleno, con una melancolía otoñal, claro, pero sin tragedia. Va sobre un hombre con Alzheimer que llega a vivir en un geriátrico mientras descubre su enfermedad y también los propios embates del tiempo. En la historia hay pesadumbre, pero además algo de comedia, sentido de la aventura y una serie de ideas sobre los vínculos y los deseos en la última etapa de la vida.

El invierno del dibujante

2010

Con esta novela gráfica Paco Roca rinde un cálido tributo a los dibujantes de la editorial Bruguera que –en pleno franquismo y siendo estrellas de su época con todo que perder– salieron intempestivamente de la empresa para fundar la revista Tío Vivo, un experimento bastante kamikaze, y finalmente fallido, que les permitiera reunir la historieta dirigida a un público adulto y tener control creativo y económico de su propio trabajo. Con la dictadura de fondo y la ciudad de Barcelona como escenario principal, Roca investiga y relata la utopía de los autores de los cómics que él confiesa haber leído en la infancia: clásicos españoles como Capitan Trueno y Mortadelo. El invierno del dibujante es su declaración de afecto a su propio medio elegido y a las formas de trabajo y la artesanía del oficio a través del tiempo. El libro también se convirtió en un éxito, con varias ediciones y una ampliada que incluye declaraciones de algunos de los personajes verdaderos. Roca cuenta que este es el libro que siempre quiso hacer.

El tesoro del Cisne Negro

2018

A partir de un guión del diplomático Guillermo Corral, Paco Roca desarrolla un libro de aventuras marinas enamorado de Tintin, las hazañas del Capitán Cousteau y las novelas clásicas del género. Mezcla de intriga internacional, novela viajera y policial, El tesoro del Cisne Negro cuenta la historia real del más grande tesoro encontrado en el fondo del mar, en un barco hundido, por una empresa norteamericana que reclama su posesión. Y de cómo un grupo de jovencísimos y entusiastas funcionarios locales, con todo para perder, intenta probar que ese tesoro pertenece a un barco español. La novela fue adaptada el año pasado por Alejandro Amenábar como una serie de seis capítulos para Movistar + que fue llamada La fortuna, distribuida al mundo por AMC y protagonizada por Stanley Tucci. Es quizás la adaptación más ambiciosa de alguno de los libros de Roca, que por supuesto también se transformó en suceso. O como dicen en España: “un best seller para navidades”.

Regreso al edén

2020

El último libro publicado de Paco Roca se desprende de su trabajo y su recorrido sentimental con La casa, la novela autobiográfica que ganó el Eisner, que prepara su adaptación al cine y que por estos días se edita en Argentina vía Hotel de Las Ideas. Después de volver a la casa de su infancia y reencontrarse con la figura de su padre recientemente fallecido, un hombre humilde que habitó el periodo de entreguerras en España y que al autor le costaba bastante comprender, Roca inicia una serie de entrevistas familiares para desentrañar la época y el clima en el que vivieron sus ancestros. Esta vez, Paco Roca pone la mirada y el tributo sentimental sobre su madre, su abuela y las mujeres de su familia. A partir de una foto encontrada de los años ‘40 en su Valencia natal, Roca intenta pintar un fresco de la vida de las familias durante el franquismo en un relato costumbrista e invernal que, como siempre con este autor, mezcla memoria histórica y también familiar.