Horas de máxima tensión se vivieron esta madrugada en el barrio porteño de Belgrano, a raíz de un voraz incendio que destruyó un departamento ubicado en Virrey Loreto y Amenábar.



El fuego se desató en el último piso y por precaución fueron evacuados también vecinos de edificios cercanos. De acuerdo al informe de Bomberos, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.



Según se supo, el fuego se inició cerca de las 2 en un departamento ubicado en el tercer piso y se propagó rápidamente.



En redes sociales, circularon distintos videos realizados por testigos: en las imágenes puede verse que las llamas se percibían desde lejos.



Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron sofocar el foco ígneo. Del operativo también participó el SAME, que debió evacuar a varias personas en camilla. Pese a esto, el servicio de emergencias médicas confirmó que no hubo personas heridas ni víctimas fatales.



Cerca de las 8 de la mañana ya no quedaban llamas activas y hasta el momento se desconocen detalles sobre cómo se originó.