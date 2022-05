"Yo he transitado los ámbitos universitarios como estudiante y lo hago ahora como docente, y digo que para alguien que se ha formado en el reformismo universitario no sé cómo le da para abrazarse y ser conducido por sectores que dicen que hay que recortar al extremo la inversión pública y que el Estado tiene que estar solamente como gendarme, y por lo tanto no cree en la educación pública ni mucho menos". Declaraciones del diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT) al diario El Ciudadano.