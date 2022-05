Bajo el lema "nuestro futuro no está en venta", jóvenes porteños de organizaciones políticas, sociales, culturales, estudiantiles y sindicales que conforman el Frente de Todos, realizaron este sábado una "caravana de la juventud" a la sede de la Jefatura de Gobierno porteña, para reclamarle a Horacio Rodríguez Larreta por mayor presupuesto educativo, cupos laborales y acceso a la vivienda, entre otros reclamos.

"Nos encontramos para marchar con toda la juventud para que Larreta se haga cargo de las viandas en mal estado en las escuelas, de los edificios que se caen a pedazos, de que no hay cupos laborales ni pasantías", expresó una de las jóvenes que participó de la movilización en diálogo con IP Noticias y El Nueve.



Otro de los participantes en la marcha, que partió cerca de las 17 de Parque Chacabuco, refirió a la fuerte desigualdad que se vive en la Ciudad, y que "pega sobre todo en las juventudes". "Somos los más afectados por la situación de crisis y por el abandono del gobierno de Larreta, que además viene de hace 15 años cuando (Mauricio) Macri empezó a gobernar en esta Ciudad. El abandono en la educación, el constante desfinanciamiento de la educación pública", dijo.



En ese sentido, apuntaron que el sueldo promedio de los jóvenes porteños "está entre 29 mil y 45 mil pesos", y que "el alquiler de un monoambiente representa el 80% de eso". Y que "el 20% de jóvenes de entre 18 y 29 años en la Ciudad están desempleados".



Entre otros reclamos, denunciaron el vaciamiento que atraviesan los terciarios, tras los intentos de cierre de los profesorados desde el año 2017 por parte de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cuando se presentó el proyecto UniCaba. "Resistimos y no lograron cerrarlos, pero siguiendo intentando avanzar, desfinanciando y sacando las becas. Tenemos una lucha muy grande", expresó otra joven.

También hicieron referencia a la situación que atraviesan quienes viven en los barrios populares, donde las problemáticas principales son "la contaminación de tierra y agua, el hacinamiento y el riesgo eléctrico". "Somos una juventud que queremos acceder al trabajo, a la vivienda y no vemos eso reflejado en las políticas", sostuvo otra manifestante. A la vez que exigieron "tener un gobierno que pueda acompañar esos sectores y garantice condiciones mínimas para cumplir condiciones básicas de vida".

Por su parte, una representante de la Comuna 9 sostuvo que allí no hay secundarios públicos, entre otras cuestiones urgentes. "No tenemos educación pública, no tenemos centros culturales ni lugares de recreación, las plazas están valladas, nos matan a los pibes con gatillo fácil, tenemos un montón de problemáticas no resueltas y el gobierno hace 15 años hace oídos sordos a lo que los jóvenes de esta ciudad necesitamos".



La movilización se realizó este sábado por la parte, y fue convocada por organizaciones políticas que integran el Frente de Todos, entre ellas Peronismo Militante, el Movimiento Evita, el NEP y La Cámpora. Partieron desde Parque Chacabuco y se movilizaron hasta la Jefatura de Gobierno, ubicada en Parque de los Patricios.