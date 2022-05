Cines

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 15.40, 18.50 hs. Sub: 22.05 hs.

ASESINO SIN MEMORIA

Con Liam Neeson y Monica Bellucci. Dir: Martín Campbell. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 20.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.50 hs.

Showcase: Cas: 19.35 hs. Sub: 22.15 hs.

BOBS BURGER, LA PELÍCULA

Animación. Dir: Loren Bouchard y Bernard Derriman. ATP C/res.

Cinépolis: Sub: 20.00 hs.

Hoyts: Sub: 15.00, 20.10 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.15 hs.

Showcase: Sub: 14.05, 16.45, 19.10, 21.55 hs.

CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE

Con Nina Dziembrowski y Maite Valero. Dir: Inés María Barrionuevo. SAM 13 años c/res.

Showcase: Cas: 14.15, 20.00 hs.

DOLCE FINE GIORNATA

Con Krystyna Janda y Kasia Smutniak. Dir: Jacek Borcuch. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.30 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 17.15, 20.00, 22.15, 22.45 hs.

Hoyts: 3D Cas: 12.20, 15.10, 21.20 hs. 3D Sub: 18.10 hs. 2D Cas: 13.20, 16.20, 19.20 hs. 2D Sub: 22.20 hs; tras sáb, 00.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.15, 20.00, 21.40, 22.40 hs.

Showcase: 3D Cas: 16.35, 19.30, 22.30 hs. 2D Cas: 14.30, 15.45, 17.20, 18.40, 20.20, 21.50 hs. 2D Sub: 16.05, 19.00, 21.30, 22.10, 22.25 hs.

EL HOMBRE DEL NORTE

Con Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy. Dir: Robert Eggers. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.25 hs.

EL PEQUEÑO NINJA

Animación. Dir: Thorbjørn Christoffersen y Anders Matthesen. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.00, 18.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.50, 17.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.00, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 16.40 hs.

EL PESO DEL TALENTO

Con Nicolas Cage y Pedro Pascal. Dir: Tom Gormican. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.35 hs.

FRANKLIN: HISTORIA DE UN BILLETE

Con Sofía Gala y Germán Palacios. Dir: Lucas Vivo García Lagos. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.00, 18.00 hs.

Hoyts: Cas: 13.00 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 19.20 hs.

LA MEDIUM

Con Sawanee Utoomma y Narilya Gulmongkolpech. Dir: Banjong Pisanthanakun. SAM 16 años.

Hoyts: Sub: 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.00 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 16.55 hs.

MI MEJOR AMIGO

Con Samet Yildiz y Ekin Koç. Dir: Ferit Karahan. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.30 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.30, 19.10, 21.45 hs.

Hoyts: Cas: 14.00, 14.50, 16.50, 17.30, 20.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.20, 19.50 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.25, 17.10, 19.55 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.30, 20.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.30, 22.15 hs. 4D Sub: 19.15 hs. 2D Cas: 14.15, 16.00, 17.00, 18.40, 19.45, 22.40 hs. 2D Sub: 21.45 hs.

Hoyts: XD DBOX Cas: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 hs. XD DBOX Sub: solo tras sáb, a las 00.05 hs. DBOX Cas: 13.00, 22.00 hs. DBOX Sub: 16.00, 19.00 hs. 2D Cas: 15.30, 16.40, 18.30, 19.30, 20.00, 23.00 hs. 2D Sub: 13.30, 21.30, 22.30 hs; tras sáb 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00, 22.20 hs. Sub: 16.40, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.10, 18.45, 19.05, 21.40, 22.00 hs. Sub: 15.50, 16.30, 16.50, 19.25, 19.45, 22.20, 22.40 hs.

UN AMOR CERCA DEL PARAISO

Con Pak Hon Chu y Anna-Maija Tuokko. Dir: Mika Kaurismäki. ATP.

Cines del Centro: Sub: 17.20, 19.40 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Milenio. La banda tributo a Soda Stéreo hará un recorrido por toda la historia del trío con puesta en escena y sonido de alto nivel. Mañana, a las 21 hs.

Plexo Blues Rock. Las nuevas canciones de Seba Pagliaretti en un show que incluirá covers de obras de blues rock de diversas épocas. Mié 1 de jun, a las 21 hs.

Goodmorning. La banda hará un repaso de hits y también de temas poco difundidos de The Beatles. Jue 2 de jun, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Kany García. La cantautora puertorriqueña llega a Rosario para presentar su disco “Mesa para Dos”. Jue 2 de jun, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario en un show donde realizarán un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 11 de jun, a las 20 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Salvatrap y los Inmejorables. Salvador Trapani junto a Leandro Piombo y Matías Crib presentarán un concierto de improvisación planificada dónde se fusionan instrumentos musicales excéntricos con clásicos. Vie 3, 17 y 24 de jun, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Diego Torres. El actor y cantante llega a Rosario en el marco de la presentación de su último disco "Atlántico de pie". Jue 2 de jun, a las 20 hs.

La Konga. La banda cordobesa llega nuevamente a la ciudad. Vie 3 de jun, a las 20.30 hs.

Pimpinela. El dúo regresa a Rosario para presentar "Bien de Familia". Sáb 4 de jun, a las 21 hs.

Babasónicos. La banda vuelve a Rosario en el marco del "Bye bye Tour". Vie 10 de jun, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Bianca Cabilli, Aarón Gordonas y Lorenzo Curik. Presentación del trío de jazz. Jue 9 de jun en dos sets: 20.30 y 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Francisca y los exploradores + Barfeye. La banda creada por Franco Saglietti y el proyecto liderado por Ramiro Hernández se presentan en el marco del Ciclo Mucha Data. Mié 1 de jun, a las 21 hs.

Graffiti. La legendaria banda de rock argentina formada a mediados de 1985 por Eduardo Carbí y Ariel Pozzo presentan su nuevo material e interpretarán sus clásicos. Vie 3 de jun, a las 21.30 hs.

La Mississippi. La banda de blues argentina vuelve a Rosario luego de una larga espera para recorrer lo mejor de su discografía. Sáb 4 de jun, a las 21 hs.

Valei + Charly Samamé. Los dos artistas presentarán las canciones de sus últimos discos. Dom 5 de jun, a las 20 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Iván Noble. El cantante presenta “El arte de comer sin ser comido”, su nuevo trabajo discográfico. Sáb 4 de jun, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Dom 19 de jun, a las 20 y 22.30 hs. Lun 20 de jun, a las 18 y 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Contenidos. Nuevo show de comedia de Luciano Mellera, uno de los mayores exponentes del Stand Up latino y Nachito Saralegui, actor, humorista e influencer.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

La razón blindada. Obra de de Arístides Vargas con la actuación de Daniel López y Nicolás Terzaghi, y la dirección y puesta en escena de Héctor Ansaldi. Vie de may, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Campo santo. La obra se centra en la historia de Ana, que vive en un barrio de la periferia de la ciudad donde sus habitantes padecen enfermedades producidas por los agrotóxicos. Dramaturgia y dirección: Fernando Crespi. Hoy, a las 19 hs.

Revista Musical: Pasión de Tango. Obra con los cantantes Alberto Ayés, Graciela Figari y Verónica Marchett, dos bailarines en escena y dirección musical de Fabio Martines. Vie 3 y 10 y dom 19 de jun, a las 21 hs.

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

25 años de humor. Nuevo unipersonal de Martín​​ Torres "La Yibré" en el que hace un repaso de su carrera y sus comienzos. Sáb de may, a las 21.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Apurate, hermoso traidor. Unipersonal escrito y protagonizado por la actriz Paula Luraschi y dirigido por Mauro Lemaire. La obra se basa en una noticia que alentó la escritura y puesta en escena de un hecho que interpela por su horror y su falta de trascendencia en los medios. Sáb de may, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Poder hablar. Storani se prepara para brindar por el Año nuevo con su hija a quien invitó después de muchos años sin verla. Sin más que hacer que emprolijarse, imagina como será el encuentro. Con Lautaro Lamas y dirección de Bruna Pradolini. Jue de may, a las 21 hs.

Siemprevivas. Espectáculo de canciones e historias que intenta rescatar la memoria de las mujeres que no han tenido voz. Con Myriam Cubelos y Alejandra Zambrini. Dir: Ofelia Castillo. Vie de may, a las 21 hs.

GALPÓN 15

Estévez Boero 980.

Proyectos vestuarios. Un grupo de hombres y otro de mujeres que integran equipos de Lacrosse viaja a Hungría para una final mundial. El amateurismo estalla en un vestuario donde no sólo se desnudan los cuerpos sino también las miserias. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Vie y sáb de may, a las 20.30 y 22 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista, se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martín Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Vie 3 y sáb 4 de jun, a las 21 hs.

La Desgracia. Un asesinato misterioso, el fanatismo ideológico, el amor frustrado y la culpa son algunos de los ingredientes que tejen la trama de esta obra. Con libro de Juan Martín Delgado y dirección general de Leandro Aragón. Dom 5 de jun, a las 20 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

El fulgor, destello de algún querer. Un director, dos actrices, un ensayo teatral. Obra de Rody Bertol con dirección de Sofía Dibidino y actuación de Claudio Danterre, Estefanía Salvucci y María Eugenia Ledesma. Vie de may, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Sáb de may, a las 21.30 hs.

LA TRAMA

Entre Ríos. 1437.

Derivas, los confines de Kronos. La obra es una pieza performática audiovisual cuya composición propone un collage entre objetos e imágenes a partir del uso de dispositivos y nuevos medios. Con actuación y dirección de Pablo Albini. Sáb de jun, a las 20 hs.

Dos silencios, falsa trágica para teatro de objetos. Por medio de objetos se muestra un panorama histórico de nuestro país, diferentes situaciones que aluden a momentos entre los años 1976 y 1982. Dirección: Mónica Martínez. Dom de jun, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Pablo Molinari. El humorista presenta "Pequeñas cosas fundamentales", su nuevo unipersonal de stand up. Jue 9 de jun, a las 21 hs.