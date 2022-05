El gobierno provincial defendió el decreto 750 firmado por el gobernador Omar Perotti antes de partir de gira a países de Medio Oriente y Europa por medio del cual duplicó los montos en dólares autorizados para viáticos de funcionarios e invitados cuando participan de misiones en el exterior.

El encargado de referirse a las publicaciones periodísticas que informaron sobre el decreto fue el Ministro Coordinador Marcos Corach. En un hilo de Twitter dijo que el gobernador viajó solo "porque no cree en las giras como premio para funcionarios, periodistas ni como arma de seducción política para la rosca". Y retrucó con los gastos de un viaje de 2012, también a Medio Oriente, que hizo el ex gobernador Antonio Bonfatti.

También hizo una serie de consideraciones críticas sobre el debate planteado sin mencionar a nadie en particular, aunque no dio una justificación sobre la decisión que tomó el gobernador de duplicar los viáticos en moneda extranjera.

Sobre esta cuestión, en los considerandos del decreto 750, que lleva fecha 5 de mayo, se explica que la escala que estaba vigente y determinó la asignación de viáticos todos estos años, data de 2006. Por lo tanto, dice el decreto, "corresponde modificar el precitado artículo, determinando una nueva escala, en razón del incremento inflacionario producido a nivel mundial durante las últimas décadas".

Los viáticos se asignan según el rango del funcionario y la región a donde se dirige la misión. En este caso, la actualización dejó para el valor de viáticos diarios para la región Asia, u$s 526 diarios para el gobernador; 447 para un ministro; 381 para un secretario; y 324 para un subsecretario.

La respuesta del ministro Corach, textual, fue la siguiente: "Soy de los que creen que necesitamos un Estado cada vez más sólido, con recursos, capacidad de acción y una administración eficiente. No creo que la prosperidad y el progreso de la provincia o el país vengan de la mano del achicamiento del Estado". Luego: "No obstante eso, para los que se escandalizan con que nuestro gobernador está utilizando viáticos para gestionar en Kuwait importantes aportes para la construcción de un acueducto que todos sabemos fundamental, un par de comentarios". Aclaró: "1. @omarperotti viajó solo. Porque no cree en las giras como premio para funcionarios, periodistas ni como arma de seducción política para la rosca". "2. Imagino se habrán escandalizado con el viaje, la comitiva, los invitados y los gastos del viaje que el entonces gobernador Bonfatti realizara en 2012 al mismo destino. Les adjunto por las dudas el recordatorio", en relación a una copia del decreto 1390 de mayo de 2012 firmado por el ex gobernador Antonio Bonfatti en el que se autorizaba la comitiva oficial integrada por 15 personas (entre ellos dos periodistas, cuatro senadores y la esposa del gobernador que en ese momento era funcionaria) de la misión comercial a Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia organizada por el Consejo Federal de Inversiones y una escala a Baja Sajonia, Alemania. Y cerró: "La política se hace grande cuando trabaja para el pueblo. Cuando nos perdemos en el mar chiquito de las ventajas y las chicanas, no gana nadie. A lo sumo toman aire los especuladores de siempre. Terminemos con la pavada de una buena vez".

El decreto 750 indica en uno de los considerandos que "la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción ha realizado un relevamiento vinculado al Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes de la Administración Pública Nacional para Comisiones al Exterior, cuyos montos superan ampliamente a los establecidos por la Provincia de Santa Fe, acompañando un informe explicativo de la variación económica evidenciada durante las últimas décadas en diversas regiones del mundo, por lo que solicita una actualización de la escala de valores de viáticos internacionales para las Misiones y Comisiones de Servicios al Exterior...".

El gobernador estuvo de viaje durante 13 días. El eje de la gira fue la primera escala, en Kuwait, a donde viajó junto con su par cordobés Juan Schiaretti a firmar el contrato por el crédito del Fondo Kuwaití por 50 millones de dólares para la primera etapa del acueducto biprovincial que se propone tomar agua de río a la altura de Coronda y llevarla a través de un acueducto a las puertas de la capital cordobesa, abasteciendo en el camino a decenas de localidades de ambas provincias. Luego estuvo en Francia y una tercera escala fue Rotterdam, en los Países Bajos.

El gobernador Omar Perotti ya está de regreso en la provincia. Este fin de semana estuvo en su ciudad, Rafaela, donde asistió a la carrera del Turismo Carretera.