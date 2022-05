Ante el atraso en el pago de haberes, los trabajadores del geriátrico La Casona, ubicado en Mitre al 1600, iniciaron un paro por tiempo indeterminado pero aseguraron el sostenimiento de las guardias mínimas. El delegado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Miguel Samrani, explicó que los trabajadores del albergue en el que están internados unos 35 adultos mayores comenzaron “una retención de mano de obra debido a la falta de pago del aguinaldo de diciembre de 2021” y que a eso se suman "cuestiones del convenio colectivo que no están siendo pagadas por la empresa”. Paralelamente, los trabajadores denuncian una serie de irregularidades con las que se enfrentan a la hora de atender a los abuelos internados. En ese sentido, Patricia Palavecino, una de las trabajadoras del geriátrico, describió: “Las condiciones laborales no son buenas, no estamos anotadas las horas correspondientes, estamos a cuatro horas, nos deben antigüedad y un montón de cosas”. Además, denunció que "nos tenemos que callar a veces porque tenemos represalias”.