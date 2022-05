Una vivienda de barrio Tablada fue atacada a balazos esta mañana, antes de las 7. Según indicó la dueña de casa, que estaba adentro con su hija, fueron múltiples detonaciones contra el frente de Garay al 100 bis y un auto estacionado.

"Sentí la balacera y me tiré al piso. El auto de mi sobrino está en el frente y me salvó porque está parado bien en la puerta de mi casa. Me pasaron tres balas sobre la cabeza", dijo la dueña de la vivienda a LT8.

"Somos gente trabajadora. Toda la familia", dijo la moradora de la vivienda, quien aseguró: "Se confundieron de casa. No sé cómo se sigue, otra casa no tengo".