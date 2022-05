Para los viajeros: Este Hot Sale tiene algunos descuentos interesantes. Por ejemplo se pueden encontrar paquetes con hasta un 35% off para Río de Janeiro, Buzios y el Nordeste de Brasil en Avantrip. Para los clientes de Banco Macro hay un 2x1 en Millas Aerolíneas Plus.

Para viajar a Europa: Avantrip ofrece muy buenos precios para aprovechar en lo que respecta a hoteles: Madrid con ofertas hasta 40% Off, Londres hasta 35% Off y París y Roma hasta 25% Off. No existe financiación para vuelos al exterior.