El exjugador de fútbol Gabriel Batistuta volvió a perder. El santafesino fue uno de los multimillonarios que recurrió a la Justicia para no abonar el impuesto a las grandes fortunas sancionado por el Congreso de la Nación. El juez federal de Reconquista, Aldo Iturralde, quien ya le había trabado un millonario embargo por una deuda que el ex jugador mantiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), le denegó la cautelar. Para el magistrado no está “acreditado” que el pago del impuesto afectara “la capacidad económica o financiera del contribuyente a tal punto que ponga en peligro su situación patrimonial ni sus derechos fundamentales”.