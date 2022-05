El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó este lunes un proyecto de ley por el cual busca generar alivio fiscal a los trabajadores autónomos y adelantar la actualización de las escalas del monotributo. Leandro Santoro y Mónica Litza, del Frente de Todos; Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal-Juntos por el Cambio, y Alejandro 'Topo' Rodríguez, de Identidad Bonaerense-Consenso Federal, acompañaron con su firma al texto impulsado por el titular de la Cámara baja.



La iniciativa apunta a que un porcentaje igual al 29,1 por ciento de suba que registraron en el primer semestre de este año las jubilaciones y demás prestaciones que paga la Anses se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1º de julio, en lugar de esperar a enero del año que viene.

Actualmente los montos de facturación que determinan las escalas del régimen simplificado se actualizan una vez al año, en enero. El proyecto en cuestión lo adelanta a mitad de año. Pero aclara que no subirán los montos a tributar por parte de los contribuyentes, si no que solo se incrementan los límites de las categorías para evitar que los mayores niveles de facturación, producto de la inflación, los hagan subir de categoría de manera ficticia.

Además, el diputado Santoro adelantó que se buscará que los contribuyentes de las categorías A, B y C del monotributo dejen de pagar el componente impositivo y sólo tributen para la seguridad social y las obras sociales. Respecto de esta última cuestión, el diputado señaló que el próximo jueves de analizará en comisión un nuevo sistema de cobertura de salud para esos monotributistas, de modo que puedan mejorar la calidad de la atención médica.



"Se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los 4,5 millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del régimen simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación", indicaron los autores del proyecto en los fundamentos de la iniciativa.



Sobre los autónomos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias -unos 140 mil-, se propone incrementar las deducciones para que el mínimo no imponible quede "más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia", indicaron fuentes oficialistas.



Se busca equiparar las deducciones de los autónomos con las de los empleados en relación de dependencia, pero -aclararon las fuentes- "sin perder de vista que la mayoría de estos trabajadores independientes, fundamentalmente profesionales, pueden efectuar otras deducciones que la ley no le permite a los empleados en relación de dependencia".



Asimismo, se analiza como siguiente paso disponer "un mecanismo de ajuste que sea por la evolución salarial o la fórmula de movilidad que hasta ahora determina los montos que estos contribuyentes deben pagar mensualmente como aporte jubilatorio".

Nuevo facturador

La AFIP, por otra parte, presentó este lunes un nuevo facturador que facilita la emisión de tickets a monotributistas. La herramienta está orientada a pequeños contribuyentes de las categorías A, B y C, y monotributistas sociales. El servicio permite facturar en 3 pasos y puede ser utilizado en celulares y computadoras. Estará disponible desde el miércoles 1° de junio.

“El nuevo facturador facilitará y agilizará la emisión de comprobantes a los comercios de cercanía y pequeños contribuyentes", enfatizó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Indicó que los monotributistas de las categorías más bajas ahora pueden emitir sus tickets en 3 pasos. Para emitir tickets y facturas los monotributistas que utilicen la plataforma deben ingresar a facturador.afip.gob.ar con su CUIT y clave fiscal para luego detallar los datos de la operación por la cual emiten el comprobante. La herramienta ofrece la posibilidad de mantener activas las sesiones para realizar operaciones durante ocho horas, una novedad que agiliza el procedimiento de facturación.